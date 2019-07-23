安倍通過期中考 內憂外患待解

2019-07-23

〔駐日特派員林翠儀／東京二十二日報導〕日本執政聯盟自民和公明兩黨在這次參議院改選中再次取得過半優勢，首相安倍晉三雖然通過選民的「期中考」，但選後還有包括啟動修憲工程、繼任人選、美日貿易談判，以及日韓關係惡化等諸多內政和外交問題必須面對。

修憲議題 在野黨難妥協

參院選舉於二十二日凌晨完成開票，各黨派在二四五席總席次中的版圖分布，分別是自民黨一一三席（改選前一二二席）、公明黨二十八席（二十五席）、立憲民主黨三十二席（二十四席）、國民民主黨二十一席（二十三席）、共產黨十三席（十四席）、日本維新會十六席（十三席）、社民黨二席（二席）、令和新選組二席（零席）、保護國民防止NHK傷害黨一席（零席）、無黨派十七席（十二席）。投票率為四十八．八％，僅次於史上最低的四十四．五二％，為倒數第二低。

誰接班 影響自民黨未來

這次選舉焦點為挺修憲勢力是否超過總席次三分之二、一六四席的動議門檻，結果包括自民黨、公明黨、日本維新會和無黨籍等挺修憲勢力的席次僅達一六○席，對於安倍接下來繼續推動修憲工程或有隱憂。儘管安倍早已表明這次選舉並非以爭取挺憲派超過三分之二為目標，希望納入在野黨的意見，但如何讓在野黨參與討論，達成在修憲目標，仍有重重困難。

在野黨則將這次選戰定位為安倍的信任投票，主攻議題除消費稅增稅外，其他都不太明確，從結果來看安倍通過考驗，展現長期執政實力。安倍的黨總裁任期至二○二一年九月，最有力的接班人選為前外務大臣岸田文雄，但岸田領導的「岸田派」在這次選舉中表現不佳，單一選區廣島、滋賀、秋田和山形共四名現任者均落選，派系的議員人數跌破五十席。安倍已表明將按照黨章規定做好剩餘任期，無意四連任，但接班人選未來恐將成為左右自民黨能否繼續執政的關鍵。

除內政問題外，安倍政府須面對美方在新一波貿易談判中施加的壓力。川普五月訪日時已明言，將等待日本參院選舉後再敲定結果，「八月會有好消息宣布」，一般認為這是川普給安倍訂下的最後期限。

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