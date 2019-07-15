反送中又一波 香港人龍湧街頭

2019-07-15

11.5萬人遊行沙田區 怒喊撤回惡法

〔編譯魏國金／綜合報導〕繼十三日逾三萬人參與新界上水區「反送中」遊行後，十四日又有十一．五萬人頂著攝氏三十二度高溫，穿黑衣上街參加沙田區的遊行。沙田區議會議員陳兆陽指出，由於網友希望反送中遊行「遍地開花」，因此該活動最初在社群媒體上串聯，他協助向警方申請不反對通知書，遊行人潮超乎預期，「鼓舞人心！」然而，逾千人在活動結束後不願離去，入夜後爆發警民衝突，造成多人受傷，多人被捕。

這場遊行原訂下午三時三十分從翠田街足球場出發，但約三時許已聚集大批民眾，迫使遊行提前二十分鐘起步。香港「端傳媒」報導，遊行人龍綿延長達至少一．九公里，下午五時許，遊行隊尾仍在翠田街足球場尚未出發。十七歲學生譚建指出，他走上街頭是為了展現他對警方過度使用暴力的憤怒；二十五歲學生曾子謙表示：「我們必須為我們的權利奮鬥。」

六十九歲陳姓男子告訴路透：「我支持年輕人，他們在做一些我們沒做的事，除了走出來遊行，展現我們的感謝與支持外，我們什麼忙也幫不上。」一名提供涼水給示威者消暑的餐飲業者說，她要告訴示威者：「不能放棄，不能停止捍衛香港！」

傳林鄭多次請辭 北京留她收爛攤子

儘管香港特首林鄭月娥已宣布暫緩送中條例修訂，但仍無法平息港人怒火，要求全面撤回送中條例、林鄭下台。英國金融時報十四日引述知情人士報導，林鄭過去數週曾在不同場合請辭，但遭北京拒絕，要求林鄭留下來清理自己造成的「爛攤子」。據透露，目前無人有意願接手香港特首職務。香港學者盧兆興日前也向路透表示，林鄭並非說退就能退，北京當局必須先找到林鄭的替代品，但這並不容易。

入夜爆警民衝突 多人受傷多人被捕

遊行過程大致和平，但近五時，在終點站附近源禾路與鄉事會路交界處爆發警民衝突，示威者向警方投擲雜物，鎮暴警察則以胡椒噴霧還擊，所幸衝突並未擴大。晚間七時十五分遊行結束，沙田社區組織「沙田一隅」成員梁延豐宣布，遊行人數達十一．五萬人。

不過，逾千民眾在遊行結束後不願散去，警方晚間九時開始清場。據報導，警方三面推進，示威者向警方拋擲磚塊等雜物，警方舉紅旗警告將使用武力，示威者被迫向好運中心、新城市廣場等商場避逃。警方在晚間九時三十分衝入好運中心追捕示威者，近十時進入新城市廣場，與示威者爆發激烈衝突；警方動用胡椒噴霧，廣場地板留有血跡，共三十餘人被捕。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法