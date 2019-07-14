臉書洩漏用戶隱私 被罰1552億

2019-07-14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國聯邦貿易委員會（FTC）調查社群網站龍頭「臉書」隱私外洩事件一年多後，十二日表決通過對其處以約五十億美元（約一五五二億台幣）罰款，創下FTC對科技公司祭出的最高額罰款紀錄。但美國國會議員抨擊，這筆「天價」罰款其實對財力雄厚的臉書「不痛不癢」；不過，FTC與臉書的和解協議中可能涵蓋其他附加條件，包括對臉書處理用戶隱私設下更多限制。

「臉書」去年三月爆發八千七百萬名用戶個資遭現已倒閉的英國政治顧問暨數據分析公司「劍橋分析」非法取用的醜聞。FTC隨後調查臉書是否違反二○一一年簽署的協議，即在與第三方分享用戶數據時，須事先清楚知會FTC，近日終以三比二票數通過與臉書的和解協議，要求其支付五十億美元罰款，遠高於七年前向Google開罰的二二○○萬美元。

投下同意票的三名委員皆屬共和黨，反對的兩人則來自民主黨，後者認為應由政府對臉書進行更嚴格監督，且臉書執行長札克柏格未來也應對公司過失負起一定程度的責任，可惜未能達成共識。後續將由司法部進行最終審議，但一般不會推翻FTC裁決。

臉書公布第一季財報時，就已提撥卅億美元因應開罰，也早有預料罰款將達五十億美元。臉書去年收益近五六○億美元，今年營收可望達六九○億美元，這筆罰款應不會癱瘓其營運。再者，由於罰款屬於一次性費用，臉書也可將此排除在投資人、分析師關切的「調整後淨收入」之外。臉書股價十二日仍上漲一．八％。

此一裁罰令國會議員及隱私權倡議者忿忿不平。民主黨參議員布魯門塔等人怒斥，FTC的罰款對於年賺數百億卻公然違法的臉書，根本不痛不癢，並質疑是否真能促使臉書在處理用戶數據上做出「有意義的改變」。包括對蒐集用戶資訊及投放相應廣告做出限制。「民主科技中心」（CDT）總裁歐康納表示，FTC裁罰凸顯數位時代「數據管理」的重要性，告誡所有企業必須保護客戶的個資。

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