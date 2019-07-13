「美軍百年挑戰」美準參謀首長視中為競爭者

2019-07-13

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國新任參謀首長聯席會議主席提名人麥利（Mark Milley）上將，十一日在聯邦參議院軍事委員會的提名聽證會上示警，指接下來五十年到一世紀，中國都將是美軍的「主要挑戰」。他也強調，至今中國仍僅是對手和競爭者，還沒有成為「敵人」，但美國必須做好準備；美國希望與中國和平相處，不是與中國交戰。

中國以美為師 觀察仿效

麥利指出，中國以美國為師，「他們在第一次波灣戰爭（一九九一年）、第二次波灣戰爭（二○○三年）時，非常嚴密地觀察我們的能力。並且在很多方面，他們加以仿效，也已採用（美國的）許多準則及組織。」

麥利還提到，中國正非常迅速地提升在太空、陸、海、空、網路領域的軍力，「這是事實，不是炒作」，他們在研發和採購上的開支更多，「美國需要確保不會喪失我們相較於其他國家、尤其是中國的優勢」。惟麥利仍謹慎指稱，中國並非敵人。他認為，用軍事術語來說，敵人意味著「你處於戰爭狀態」，美、中目前沒到那個階段，美國也不希望到那個階段。

抗中俄 加速美軍現代化

對於中國的軍隊重建、改造是否會對美國造成長期威脅，麥利回答，今後五十年至一百年，中國都是美國國家安全的首要挑戰。麥利表示，未來若接任，將在美軍「核三位一體」、太空、人工智慧（ＡＩ）與超高音速等領域，努力推動軍事現代化，並以因應中國及俄羅斯的威脅為中心，實施美軍現代化。

但麥利強調，美軍離不開盟友的協助，未來他將和與美國理念相同國家的軍方領導高層，確保共同的安全。他亦表明，美軍近年來在南海實施自由航行行動的力道合適。

美國總統川普去年十二月提名現任美國陸軍參謀長麥利，接任現任參謀首長聯席會議主席鄧福德十月任滿後的職位。他向國會議員表示，未來身為川普的頭號軍事顧問，他絕不會容許自己處於遭威脅的狀態，不會在受到恫嚇脅迫下，做出愚蠢決定，隨時將頂著壓力，給予總統最佳、最坦率、真誠的軍事建言。

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