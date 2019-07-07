藍色小精靈? 梅蘭妮亞木雕被笑慘了

2019-07-07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國總統川普妻子梅蘭妮亞的家鄉、斯洛維尼亞小鎮塞夫尼察（Sevnica），當地人對於「出產」美國第一夫人十分自豪，繼推出梅蘭妮亞拖鞋、蛋糕、蜂蜜等產品後，五日又揭幕真人大小的梅蘭妮亞木雕像，造型參考她二○一七年在川普就職典禮身著淺藍色連身洋裝、舉左手打招呼模樣，但被嘲笑更像漫畫人物「藍色小精靈」。

這座刻在一根樹幹上的梅蘭妮亞雕像，由卅九歲的美國概念藝術家道尼（Brad Downey）發想，是一項探索梅蘭妮亞出身的藝術計畫一部分，並由斯洛維尼亞工匠、別稱瑪西（Maxi）的佐佩維奇（Ales Zupevc）雕刻而成，號稱全球第一座致敬梅蘭妮亞的雕像，五日在梅蘭妮亞家鄉塞夫尼察郊區羅茲諾村（Rozno）揭幕時，吸引約卅人親臨觀賞。

然而，法新社及英國獨立電視台報導，塞夫尼察鎮民大多不買帳，嘲笑雕像粗糙的容貌不像梅蘭妮亞，反而更像「稻草人」或「藍色小精靈」，甚至被狠批「令人感到丟臉」。廿四歲的當地建築系學生妮卡即諷刺：「如果這座雕像是要表現出拙劣和戲謔，那麼這位藝術家算是成功了。」另有推特網友奚落，梅蘭妮亞本人簡直比雕像更僵硬。

不過，還是有當地居民卡塔瑞娜認為豎立這座雕像是個「好主意」，因為梅蘭妮亞站上了美國的頂尖位置。針對外界批評，創作者道尼表示，可以理解人們為何認為這座雕像不足以描繪梅蘭妮亞的外表，但他仍認為成品本身「絕對漂亮」，也能凸顯梅蘭妮亞的移民身分。

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