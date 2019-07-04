中國在南海試射反艦飛彈 惹惱美國

〔編譯陳正健／綜合報導〕在美國和中國近日重啟貿易談判期間，中國在南海舉行為期五天的軍事演習，並在南沙群島附近試射「東風-21D型」反艦彈道飛彈。美國國防部二日譴責北京違背不將南海軍事化的承諾，並形容此舉為「脅迫行徑」，「令人擔憂」。
美國國家廣播公司（NBC）二日披露這項消息。兩名美國官員透露，中國上週至少試射一枚反艦飛彈，在三日午夜禁航結束前，可能還會進行其他飛彈測試。美國官員並未說明飛彈的確切型號，僅表示在南海的美軍軍艦並未靠近飛彈試射地點，並未處於危險之中。
中國這次試射飛彈的時機，適逢美國總統川普在日本參加廿國集團（G20）高峰會（六月廿九日至三十日），期間與中國國家主席習近平就貿易戰達成休兵共識。與此同時，中國六月廿九日至七月三日間在南海舉行軍演，宣告南沙及中沙群島間兩萬平方公里海域為臨時禁航區。
美國防部發言人伊斯特本證實，五角大廈知道中國從南沙群島附近的人造設施發射飛彈，他批評習近平曾聲明中方無意在南海推動軍事化，如今卻違背承諾，與創造區域和平的說法背道而馳，顯然是為了恫嚇其他南海主權聲索國的脅迫行徑。
軍事專家分析，這次演習是距離中國本土最遠的一次，顯示中國海軍有能力可對付美國主張的「航行自由」。據報導，東風-21D飛彈射程幾乎涵蓋整個南海海域，因此有理由相信主要是針對美國、日本、澳洲、法國等國軍艦近期在南海的聯合軍演和集結。但也有說法指稱，此次試射的是射程可達關島的東風-26型彈道飛彈。
針對中國軍事威脅，美國空軍武器計畫執行官吉納鄧波近日透露，美軍自二○一七年開始研發「聯合先進戰術飛彈」（JATM），預定二○二一年開始進行飛行測試，二二年正式部署。JATM為新型空對空飛彈，旨在抗衡中國和俄羅斯的新世代飛彈，在敵方戰鬥機反擊前將其擊落。
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美國國防部二日譴責北京違背不將南海軍事化的承諾，在南沙群島附近試射東風-21D型反艦彈道飛彈。圖為二○一五年九月，中國在北京天安門廣場紀念二次世界大戰結束七十週年的閱兵式上展示前述飛彈。（路透檔案照）