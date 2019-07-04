中國在南海試射反艦飛彈 惹惱美國

2019-07-04

〔編譯陳正健／綜合報導〕在美國和中國近日重啟貿易談判期間，中國在南海舉行為期五天的軍事演習，並在南沙群島附近試射「東風-21D型」反艦彈道飛彈。美國國防部二日譴責北京違背不將南海軍事化的承諾，並形容此舉為「脅迫行徑」，「令人擔憂」。

美國國家廣播公司（NBC）二日披露這項消息。兩名美國官員透露，中國上週至少試射一枚反艦飛彈，在三日午夜禁航結束前，可能還會進行其他飛彈測試。美國官員並未說明飛彈的確切型號，僅表示在南海的美軍軍艦並未靠近飛彈試射地點，並未處於危險之中。

中國這次試射飛彈的時機，適逢美國總統川普在日本參加廿國集團（G20）高峰會（六月廿九日至三十日），期間與中國國家主席習近平就貿易戰達成休兵共識。與此同時，中國六月廿九日至七月三日間在南海舉行軍演，宣告南沙及中沙群島間兩萬平方公里海域為臨時禁航區。

美國防部發言人伊斯特本證實，五角大廈知道中國從南沙群島附近的人造設施發射飛彈，他批評習近平曾聲明中方無意在南海推動軍事化，如今卻違背承諾，與創造區域和平的說法背道而馳，顯然是為了恫嚇其他南海主權聲索國的脅迫行徑。

軍事專家分析，這次演習是距離中國本土最遠的一次，顯示中國海軍有能力可對付美國主張的「航行自由」。據報導，東風-21D飛彈射程幾乎涵蓋整個南海海域，因此有理由相信主要是針對美國、日本、澳洲、法國等國軍艦近期在南海的聯合軍演和集結。但也有說法指稱，此次試射的是射程可達關島的東風-26型彈道飛彈。

針對中國軍事威脅，美國空軍武器計畫執行官吉納鄧波近日透露，美軍自二○一七年開始研發「聯合先進戰術飛彈」（JATM），預定二○二一年開始進行飛行測試，二二年正式部署。JATM為新型空對空飛彈，旨在抗衡中國和俄羅斯的新世代飛彈，在敵方戰鬥機反擊前將其擊落。

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