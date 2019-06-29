俄版Google遭駭 五眼聯盟有份

2019-06-29

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透廿七日引述四名知情人士報導，去年十月至十一月間，「五眼」（Five Eyes）聯盟的駭客利用罕見的惡意程式Regin，侵入有俄國Google之稱的網路搜尋公司Yandex，企圖監控用戶帳號。「五眼」聯盟是由美、英、澳、紐與加拿大組成，專家表示，由於駭客使用隱匿技術，難以判定該攻擊是由當中哪一國所為。

Yandex發言人葛拉伯夫斯基坦承確有此事，不過拒絕提供細節，僅表示，該攻擊在非常初期階段就被Yandex的安全團隊偵測出來，並在造成任何損害前完全解除，用戶資料未遭洩漏。Yandex的網路服務涵蓋網路搜尋、電子郵件與預約叫車等，該公司表示，在俄國，其用戶每月逾一億零八百萬人，Yandex也在白俄羅斯、哈薩克與土耳其營運。

消息人士透露，駭客顯然搜尋可以解釋Yandex如何鑑定用戶帳號的技術資料，該資料有助情報單位假扮Yandex用戶，並取得其私人訊息。他們說，入侵Yandex的研發單位意在間諜活動，而非干擾或竊取智慧財產。而駭客至少持續秘密進入Yandex數週之久，才被偵測到。

拜美國國安局（NSA）前包商雇員史諾頓的揭發之賜，Regin惡意程式在二○一四年被確認是「五眼」聯盟的工具。美國網路新聞報導，將較早版本的Regin與一三年比利時電信公司Belgacom的駭客攻擊案關聯起來，稱英國情報單位「政府通訊總部」（GCHQ）與NSA為元凶，當時前者拒發表評論，後者則是否認。

知情人士指出，在Yandex系統內發現的部分Regin程式碼，並未在之前的網路攻擊中使用過。美國網安公司賽門鐵克也說，近期發現新版的Regin，「Regin是鑲在間諜攻擊架構上的皇冠珍珠」，從創造、維持與運作Regin所需的投資研判，「我們深信其存在背後是有一些國家的支持」。

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