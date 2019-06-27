2030年機器人將取代2千萬個職缺

2019-06-27

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國知名民間研究與顧問機構「牛津經濟研究院」（Oxford Economics），二十六日發布經濟預測報告《機器人如何改變世界》，探討「自動化」對工作與生產力的影響。研究指出，機器人預計在二○三○年以前，取代全球製造業約八．五％勞動力，相當於兩千萬個職缺；推展「自動化」雖能有效帶動全球經濟成長，同時也會不成比例的淘汰低技術工作，惡化社會兩極對立與經濟不平等的情況。

研究指出，二○一六年全球約有四十三％機器人用於汽車製造產業；機器人在一一年至一六年愈來愈能適應複雜的工作流程與環境，且平均售價降低十一％；過去二十年間，全球機器人的使用數量增加兩倍，來到兩百二十五萬台。研究預估，未來二十年的機器人數量將增加得更快，十年內就可能多達兩千萬台，且其中有一千四百萬台裝設在中國；統計顯示，中國當前已擁有全世界五分之一的工業機器人，且每三個新機器人當中，就有一個裝設在中國。

研究評估，目前每新安裝一台機器人，平均能取代一．六名製造工人。「自動化」除顯著提高生產力、促進經濟成長，也可望創造新工作，但創造的新職缺數量與其取代的差不多，這也顯示機器人不會是工作殺手。不過，機器人取代人類就業機會的情況，將不會均勻分布在全球各地，即使在同一國家內，也不會均勻分布；低技術的工作更容易被機器人取代，因此更多居民從事低技術工作的地區，失業率將會更高，可能達到高技術工作地區失業率的兩倍。

研究評估，如果全球機器人的使用數量在十年內提高三十％，全球的國內生產毛額（GDP）總值將因生產力提升而增加五兆美元（約一五七兆台幣）。然而，總體經濟成長的同時，「自動化」也會造成社會兩極化與不平等的情況加劇惡化；低技術工作在貧困地區通常較為密集，但貧困地區無法公平受益於自動化創造的新工作機會。研究敦促政府應正視「自動化」在未來十年所帶來的社會負面影響。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法