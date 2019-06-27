婦女卵巢功能下降 空污也是幫凶

2019-06-27

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕義大利婦科學研究團隊十年間在義大利摩德納（Modena）蒐集超過一千三百名婦女的血清樣本，記錄樣本的年齡、居住地址，分析樣本中的「抗穆勒氏管荷爾蒙」（AMH）值，發現高濃度的二氧化氮、懸浮微粒等空氣污染物會導致婦女卵巢功能下降，更年期提早到來。該項研究二十五日發表於奧地利首都維也納舉行的歐洲人類生殖與胚胎學協會（ESHRE）第三十五屆年會。

「抗穆勒氏管荷爾蒙」（AMH）濃度是預測卵巢中卵泡庫存量的指標，女性一旦過了二十五歲，AMH值也會隨著年紀增大而下降。

義大利摩德納雷焦艾米利亞大學研究團隊在二○○七年初至一七年秋季，自一三一八名二十五歲以上的摩德納婦女身上，採集到一四六三個血清樣本，並分析樣本血清中AMH值與樣本年齡、居住地空氣污染物濃度的關聯；空污分組為二氧化氮（NO2）、直徑十微米以下懸浮微粒（PM10）、直徑二．五微米以下細懸浮微粒（PM2.5）。

研究發現，樣本血清中的AMH值，會隨樣本年齡顯著下降；比較空氣污染物濃度與AMH值的關聯，可以發現生活在二氧化氮、懸浮微粒、細懸浮微粒高濃度地區的婦女，AMH值明顯較低。研究作者拉．馬卡（Antonio La Marca）教授指出，暴露於高濃度的空污環境會增加兩到三倍「卵巢中卵泡庫存量減少」風險。

住交通重鎮 不易受孕

研究顯示，約有六分之一居住在交通繁忙路段的婦女，血清中AMH值較低，顯示她們可能更不容易受孕，但居住在郊區的婦女，僅不到四十％出現這種情況。「AMH主要由卵巢小卵泡分泌，卵巢小卵泡數目愈多，荷爾蒙濃度愈高，顯示卵巢功能愈好；當卵巢功能隨年齡增加而下降時，荷爾蒙濃度也會下降。此外，抽菸、肥胖也會影響荷爾蒙濃度表現。

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