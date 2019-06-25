達爾文港誤租中企99年 澳洲聯美擬建新港

2019-06-25

〔編譯茅毅／綜合報導〕澳洲廣播公司（ＡＢＣ）二十三日報導，澳洲正考慮在其北領地（Northern Territory）首府達爾文（Darwin）闢建一座新的深水港口，供美國陸戰隊駐軍使用，以抗衡中國與日俱增的軍事擴張。多名官員證實，這座多用途的新港，將位於距離達爾文港（Darwin Port）東北方約四十公里的格萊德角（Glyde Point）地區，一旦計畫獲批准，新港將可容納澳洲的「直升機船塢登陸艦」（ＬＨＤ）等大型兩棲軍艦，以及美國海軍「黃蜂號」（USS Wasp）兩棲攻擊艦等大型軍艦。

新港供美調防 可容納大型軍艦

澳洲國防和聯邦政府高層人士指稱，新港是一座商港，而非新的軍港，將包括提供工商業營運和軍事活動使用的設施。但由於這項秘密計畫可能有助於美軍陸戰隊更快、更容易地在印度︱太平洋地區部署軍事行動，因此仍可能惹惱中國。過去，由於該新港位於較深水域，被北領地政府劃為未來可能的工業專用港預定地。

兩千多名美軍陸戰隊官兵定期輪調派駐達爾文，為反制中國在戰略地位至關重要的西太平洋地區攫取影響力，尤其是在主權有爭議的南海島礁上構築前哨基地，美、澳已持續強化在該地區的軍事部署。例如，美澳甫宣布將在澳洲東北方的巴布亞紐幾內亞馬努斯島（Manus Island），興建一座聯合軍事基地。

儘管澳洲國軍兵員漸減，澳洲國防部近十年來仍持續改善和提升達爾文及其周邊的國防基礎設施。知情人士透露，華府在檢視新加坡等地區可停泊大型兩棲攻擊艦的各種選項後，決定澳洲北部乃最佳戰略位置。據報導，這項計畫可能在未來幾週內正式宣布，美國駐澳洲大使館婉拒評論，澳洲國防部則聲稱並無此事。

北領地政府二○一五年以五．○六億澳幣（約一一一億台幣）代價，將達爾文港租給中國山東「嵐橋集團」的澳洲子公司九十九年，引發爭議，被學者批評為「愚蠢」決定。前美國海軍作戰部長葛林奈特（Jonathan Greenert）更透露，五角大廈當時考慮在澳洲設立一個常駐海軍基地。

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