錢包遺失 錢越多歸還率越高

2019-06-22

〔編譯魏國金／綜合報導〕若撿到錢包，你會設法歸還或佔為己有？古典經濟學理論認為，錢的誘惑越大，人就越不可能誠實。不過二十日發表於「科學」期刊上的一項在四十國、三五五座城市進行的研究發現，遺失的錢包內若裝有錢，其歸還率要較內無分文者高，而且錢越多歸還率越高，該研究顯示，人在做取捨時，利他主義以及自我形象的考量往往重於財務上的自利。

研究顯示，最誠實的國家是瑞士與挪威，敬陪末座者為秘魯、摩洛哥及中國。該三年研究斥資六十萬美元，由美國密西根大學、猶他大學以及瑞士蘇黎世大學共同進行。研究人員製作一萬七千多個同樣的錢包，裡面含有鑰匙、購物清單與名片，名片以在地語言書寫，顯示錢包主人是在地人。有些錢包裡沒錢，有些裝有約台幣四百廿二元當地貨幣。

之後研究助理走進郵局、飯店、警局、銀行、博物館等處，將錢包交給櫃台人員，稱在街頭撿到錢包，因趕時間想麻煩對方處理。結果四十國中有三十八國呈現裝錢錢包較內無分文者歸還率高的現象，平均比率為五十一％比四十％，例外的是秘魯與墨西哥。在波蘭、美國與英國三國的實驗發現，當把錢包零錢增加至台幣近三千元後，通知歸還的比率比原先平均增加十一％；若以錢包有無鑰匙來區分，有鑰匙者的歸還率增加九．二％。

在瑞士與挪威，聯絡失主的比率超過七十％，在中國，內無分文的錢包該比率不滿十％，裝有錢者則不及二十％。研究說，整體而言，越民主的國家，公民的誠實度就越高。

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