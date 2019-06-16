韓正銜命南下指導 助習維穩

2019-06-16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港特首林鄭月娥原對推動修訂「逃犯條例」態度強硬，十五日卻突然宣布暫緩。香港媒體分析，北京政府意識到情勢已「超出預期」，因而出手施壓林鄭，包括由負責香港事務的中共中央政治局常委韓正親自南下指揮，終迫使林鄭改弦易轍，安撫愈發激烈的社會不滿情緒。

美國中文媒體「博訊網」引述中南海消息人士指出，北京方面非常關切香港情勢，此問題已成國家主席習近平的「心頭大患」，如何在香港「維穩」已是中南海的「重中之重」。習近平還曾向核心智囊坦承，香港已是「山雨欲來」。據悉，十二日包圍立法會之際，原定當日出訪吉爾吉斯的習近平，更下令專機暫緩起飛，最後一刻才憂心忡忡登機。

「香港01」引述建制政黨高層指出，部分區議員十三日仍收到支持修法的「動員令」，但十四日就無指示。不僅如此，在中國駐英國大使劉曉明十三日向英國廣播公司（ＢＢＣ）表示，北京並未指示港府修法後，有港府「小內閣」之稱的行政會議多名成員，翌日即放出考慮暫緩修法的風聲。尤有甚者，中共中央政治局常委、中央港澳協調小組組長韓正，近日更親自南下深圳會晤林鄭月娥，商討事件發展。

據報導，北京不希望全面撤回修法，以免讓外界認為「只要人數夠多、手段夠激進」，就能推翻政府決策，對港府及北京將是「全輸」，最終才在大幅調整修法內容或暫緩修法之間做出決定。「立場新聞」指出，林鄭是在考量各種因素後才決定予以暫緩，而她在十五日的記者會上，亦未否認曾與韓正會面，僅稱已將決定通知中央。

立場新聞的評論文章指出，北京在此時表態暫緩修法有三個好處。一是強調修法由港府、而非北京構思，藉此彰顯北京對港府的影響力；二是在事件引發國際質疑「一國兩制」之際，重新確立該制度的優越性和重要性，並對兩岸長遠關係產生助益；三是在美中貿易戰如火如荼，北京極為仰賴香港財金實力和體系之際，穩定香港軍心，以免貿易戰惡化時，北京「無良將可用」。

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