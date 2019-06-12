畢業致詞 名人開講》女星凱蒂荷姆斯︰為自己而活 承擔對自己的責任

2019-06-12

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕好萊塢女星凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）上月受邀至美國俄亥俄州立托雷多大學（University of Toledo），擔任畢業典禮致詞嘉賓。面對台下超過兩千名畢業生，四十歲的凱蒂分享自己的人生經驗，忠告畢業生不要被第一份工作、實習或試鏡給唬住，因為那只是累積技術的起點，「你要為自己而活，承擔對自己的責任。盡量保持愉悅、堅定而溫柔。沒人關注時，也要腳踏實地的努力進步」。

不要被第一份工作唬住

凱蒂分享自己十六歲第一次參加試鏡的經驗，在其他演員讓她對自己空白的表演經歷感到無地自容時，她的母親告訴她，「別擔心，妳沒有什麼地方是不如別人的。妳是妳自己，無關出身，妳就是妳。接受挑戰，玩得開心，做妳自己」。她二十一歲第一次應徵節目主持人時，凱蒂的父親也曾說過，「玩得開心，做妳自己。有妳的加入是他們的幸運」。

凱蒂感謝親友給予她的支持，「我很幸運能在生命中認識那些與我分享智慧、經驗、建議的人」。她強調發展真正友誼的重要性並宣揚女權，「我想特別告訴年輕女性，去激勵、傾聽、相信彼此。現代女性更需要團結，以持續爭取同工同酬、相互尊重、防止虐待」。凱蒂也建議畢業生，在能力範圍內繼續接受教育，掌握自身財務情況，關注全球自然災害議題。

凱蒂強調，成就可以透過努力與持之以恆達成，而過程中也會經歷挫折，體悟到人生竟能如此艱難，「盡你所能地放手去做，你所能達成的事情，遠多於你的想像」。

凱蒂獲頒托雷多大學人文學榮譽博士；一九九七年畢業於加州聖母學院中學的凱蒂，未曾在托雷多大學就讀，但她的父親和哥哥都是托雷多大學的校友。

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