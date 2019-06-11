周庭籲台灣人 別信「一國兩制」謊言

2019-06-11

「香港眾志」前副秘書長 赴日說明「反送中」

〔駐日特派員林翠儀／東京十日報導〕香港自決派社運人士、「香港眾志」前副秘書長周庭十日在東京召開記者會，說明香港舉行「反送中」遊行的理由，呼籲日本政府重視「逃犯條例」是香港回歸後最危險的法案，一旦修訂通過，將威脅所有港人和訪港外籍人士的人權和人身安全。她在接受本報訪問時也表示，希望台灣人不要相信中國的「一國兩制」謊言。

逃犯條例 威脅外籍人士安全

周庭是在九日遊行結束後搭乘深夜班機抵達日本，十日下午在「日本記者俱樂部」召開記者會。她以自學的流暢日文說明香港舉辦反送中遊行的理由，並回答日本媒體提問。會後她向本報表示，中國在香港實施一國兩制，本來是要示範給台灣人看，但現在每個香港人，還有許多台灣人都看得很清楚，真正的一國兩制並不存在，因為共產黨想盡方法控制港人生活的每一層面，不論是政治、經濟或其他方面，希望台灣人不要相信一國兩制的謊言。

目前是香港浸會大學四年級學生的周庭，從二○一二年高一時開始參加社會運動，有「學民女神」之稱，曾任香港眾志副秘書長，去年爭取香港立法會議員補選，但遭裁決提名無效。

兩制遭破壞 香港愈來愈接近獨裁

周庭表示，香港人口有七百多萬，九日的反送中遊行共有一○三萬人走上街頭，等於是七分之一人口上街，向港府表示憤怒和抗議，港府卻充耳不聞，還表示將繼續推動逃犯條例修法，讓許多人感到失望。不過，香港人不會輕易放棄，民主派議員和港人都會繼續抵抗，只是具體方式目前尚未討論。

周庭還指出，這次遊行是繼一九八九年聲援六四天安門民主運動後唯一參加人數破百萬的遊行，她發現有三到四成的參加者是首次參加，許多在中國經商的親中派港人因為知道中國司法的黑暗面，也站出來表態反對。有一成到兩成的民眾是在二○一四年「雨傘運動」後未再上街的港人，雖然有無力感，但他們知道這次可能是最後一次機會，所以也挺身而出。

周庭強調，逃犯條例是香港主權移交後最危險的法案，一旦修法通過，不只是香港人，連住在香港或訪港的外籍人士，都有可能因為觸怒北京當局而被送到中國受審。雖然「香港基本法」明文規定一國兩制五十年不變，但從近年發生的政治事件，如銅鑼灣書店事件和逃犯條例案，一國兩制顯然已遭破壞。香港愈來愈接近中國的獨裁，未來香港人要是被送到中國接受審判，香港將成為沒有言論自由的危險之地，獨立司法制度和生命安全都沒了。

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