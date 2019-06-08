WHO:每天新增逾百萬性病病例

2019-06-08

〔編譯張沛元／綜合報導〕世界衛生組織（ＷＨＯ）六日指出，披衣菌、淋病、滴蟲陰道炎與梅毒這四種性病感染，全球每天有超過一百萬件新增病例，平均每二十五人，至少有一人感染四種性病之一；專家也對未能有效降低性病擴散深感憂慮，認為ＷＨＯ的報告是對防治性病的「一記警鐘」。

ＷＨＯ公布的數據是二○一六年全球各地十五至四十九歲民眾感染性病的情況，其中，滴蟲陰道炎新增病例有一億五千六百萬件、披衣菌感染一億兩千七百萬件、淋病八千七百萬件，以及梅毒六百三十萬件，四種性病合計年新增病例數超過三億七千六百萬件。ＷＨＯ經常評估這四種常見性病對全球的影響，但相較於二○一二年的分析，這四種性病的新增或既存病例的比例，並未實質減少，顯示全球各地在阻止性病擴散上並無進展。此外，該研究報告主要撰稿人、ＷＨＯ生殖健康與研究部醫療流行病學專家泰勒還解釋，每天新增一百多萬件的是「病例」，而非單一病患；同一名病患可能同時感染多種性病，以及可能在一年內再度感染一種或多種性病。

滴蟲陰道炎是性交時感染寄生蟲，另外三種性病則是細菌感染。性病是透過陰道性交、肛交與口交傳染，某些性病會在懷孕或生產時由母體垂直感染新生兒，特別是披衣菌、淋病與梅毒，至於梅毒還能透過接觸遭感染的血液傳播；感染性病的症狀包括有分泌物、排尿疼痛與生理期之間出血，但也有許多案例根本沒有任何症狀。感染性病若不接受治療，可能會有嚴重後果，像是不孕、死胎、子宮外孕與增加感染愛滋病毒（ＨＩＶ）的風險。

ＷＨＯ指出，就阻止性病擴散而言，安全的性行為，特別是使用保險套，以及能改善性病篩檢，皆至為重要；此外，細菌感染類的性病還能利用許多容易取得的藥物進行治療與痊癒。不過，梅毒的治療因某特定盤尼西林短缺，而變得愈來愈困難；去年在英國與澳洲出現的所謂「超級淋病」病例，則幾乎無法治療。

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