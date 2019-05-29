72國65％河川 驗出抗生素

2019-05-29

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國約克大學研究團隊針對十四種人類最常使用的抗生素，採集涵蓋七十二國、共七百一十一處的河水樣本進行檢驗，發現一百一十一處樣本的抗生素濃度超標，且有高達六十五％樣本檢測到抗生素。樣本採集地點遍布多瑙河、泰晤士河、湄公河、底格里斯河等重要河川。抗生素污染河川的情況在亞洲、非洲地區最為嚴重，孟加拉一處河水樣本中的甲硝唑（metronidazole）甚至超過安全標準值的三百倍；甲硝唑這種抗生素普遍用於治療陰道感染。

聯國︰超級細菌構成公衛緊急狀態

該項最新研究二十七日在芬蘭首都赫爾辛基舉行的國際環境毒理學與環境化學學會（ＳＥＴＡＣ）年會正式發表。研究作者、約克大學環境科學家波克索爾（Alistair Boxall）表示：「研究結果非常可怕且令人沮喪。現在大部分環境中的抗生素濃度，已經高到足以讓細菌加速產生抗藥性。」聯合國上月甫示警，近年來「超級細菌」的橫行已構成全球公共衛生緊急狀態，這類具抗藥性的致命細菌，預估至二○五○年將奪走全球一千萬人性命。

廢藥物未處理 低所得國家污染嚴重

英國艾克斯特大學微生物專家蓋澤（William Gaze）指出，很多在人類病原體中的抗藥性基因都來自環境細菌，「抗生素污染是細菌對藥物產生抗藥性的主要途徑之一，並會導致救命藥物的成效不彰。」造成環境污染的抗生素，大多來自人類或動物排泄物，或透過藥廠設施、污水處理廠排入河川和土壤。研究發現，低收入國家的河川抗生素濃度普遍較高，推測可能與這些國家缺乏處理廢棄藥品的技術有關；歐洲地區抗生素超標最嚴重的地點則在多瑙河。

自奧地利採集的多瑙河樣本，檢測到七種常見抗生素，包括超過安全標準值四倍的克羅利黴素（clarithromycin）；這種抗生素普遍用於治療呼吸道感染。被視為歐洲地區最乾淨河川之一的泰晤士河，多處樣本的抗生素濃度超標，且被檢測出五種常見抗生素，其中包括超過安全標準值三倍、普遍用於治療泌尿道感染的賽普沙辛（ciprofloxacin）。微生物專家蓋澤強調，低濃度的河川抗生素污染也能加速細菌抗藥性演化，增加人類致命風險。

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