拒富國塑膠垃圾 大馬要送回3千噸

2019-05-29

〔編譯魏國金／綜合報導〕馬來西亞環境部長楊美盈二十八日宣布，將把多達三千公噸的塑膠垃圾運回美國、日本、法國、英國等來源國。這是東南亞國家拒絕處理富國垃圾的最新行動，此前泰國和越南等國已紛紛立法，阻止洋垃圾入境。

在吉隆坡近郊的巴生港監督裝運作業的楊美盈說，「這些貨櫃透過偽造的申報文件，以及其他明顯違反我國環境法規的犯罪行為，非法進入我國。」經清查，相關垃圾至少來自加拿大、荷蘭、澳洲、中國、沙烏地阿拉伯與新加坡等十四個國家。

二○一八年初，中國基於環保因素停止收取來自各國的廢棄物。英國「衛報」報導，在該禁令實施前的二○一六年，中國處理至少一半的塑膠、紙張與金屬廢棄物國際輸出。大部分垃圾取道香港，東南亞國家因地處鄰近且法規寬鬆，成為替代去處。

國際環保組織「綠色和平」調查發現，運至大馬的塑膠垃圾從一六年的十六萬八千五百公噸，至一八年前半年暴增達四十五萬六千公噸，主要來源國為英、德、西、法、澳與美國。楊美盈說，過去兩年，光是一家英國回收公司就輸出多達一千個貨櫃、五萬公噸的塑膠垃圾至大馬，「馬來西亞不是世界垃圾場，我們將把垃圾送回來源國。」

菲揚言「宣戰」 加國允運回垃圾

不僅大馬，菲律賓總統杜特蒂日前也揚言，若加拿大政府不同意收回六十九個貨櫃、一千五百公噸於二○一三年與一四年運至菲國的垃圾，將不惜與加國斷交並「宣戰」。他還下令僱用民間船舶，準備將貨櫃運至加國領海，若加國不接受，就將垃圾留在該水域。之後，加國承諾支付所有費用，在六月底前將垃圾運回。

儘管如此，洋垃圾仍持續湧入。在印尼，六十個貨櫃的外國有毒廢棄物，堆積在廖內群島一座港口已達五個月。衛報說，全球僅九％的塑膠廢棄物被回收，其他大部分流入東南亞國家的垃圾掩埋場或被焚化。

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