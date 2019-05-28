畢業致詞 名人開講》葛倫克蘿絲：相信自身獨特性 保持好奇心

2019-05-28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕曾拿下三座金球獎、三座艾美獎、三座東尼獎，且七度提名奧斯卡影后的美國演員葛倫克蘿絲（Glenn Close），在美國公立研究型大學「威廉與瑪麗學院」（College of William and Mary）今年度畢業典禮上，以「榮譽院士」（honorary fellowship）身分，向包括七百多位畢業生在內的逾兩千位學弟妹致上祝福，希望眾人不論身處何種境遇，都要相信自身獨特性，並對所有人事物保持好奇心。

葛倫克蘿絲在威廉與瑪麗學院學習戲劇表演，一九七四年畢業後，從舞台劇發跡，逐漸跨足電視和電影產業，在三大領域都留下精彩作品和絢麗成績，使其成為三二六年校史中，第三位獲加冕「榮譽院士」的校友。她在典禮上表示，她當初是在與一個表演團體參訪該校後，才喚起內心對表演的深切渴望。當她二十二歲入學時，除了擁有學習人文藝術及成為專業演員的熱情和決心外，「基本上我的工具箱裡什麼都沒有」。

然而，葛倫克蘿絲指出，在校期間她盡全力吸收遭遇的人事物，「就像乾涸的沙漠終於等到雨水」，這成為之後人生大鳴大放的養分。她鼓勵畢業生，必須對生命中相遇的每個人「保持寬容、同理和善意」，但也須維持「健康劑量的質疑心態」，先針對他人行為思考「為什麼」，再做出判斷。她認為，一切的挑戰和磨練都將是全新啟發，會讓自己在面對未來時，做好更充分的準備。

葛倫克蘿絲也告訴畢業生，「從今以後，你們每個人必須秉持及相信的是，自己與生俱來的獨特性，亦即你們獨一無二的視角，沒有人可以從你的眼睛觀看這個世界」。她強調，每個人的觀點皆是無與倫比，「試著別把自身想法與他人比較，應該相信自我，試著去耕耘自身的想法」。她最後勉勵畢業生，要與大學期間那些自己深愛與信任的朋友保持聯繫，因為他們將成為你人生中的強力後援。

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