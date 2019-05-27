世衛決議遊戲成癮列精神病 電玩界反彈

2019-05-27

〔編譯陳正健／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）二十五日在瑞士日內瓦總部，召開第七十二屆世界衛生大會（WHA），一九四個會員國表決通過決議，正式採用去年做出的修訂，將「遊戲障礙」（gaming disorder，或稱電玩失調症）列為精神疾病，但也再次引起電玩界強烈反彈。

世衛於去年六月就已將「遊戲障礙」納入其「國際疾病分類」第十一修訂版（ICD-11）中，其症狀包括失去控制力、日益沉溺遊戲、將日常其他活動置於遊戲之後，即使出現負面後果，遊戲仍繼續下去或不斷升級。就醫療診斷而言，如此負面行為模式必須持續至少十二個月。

針對去年的修訂，世衛在今年大會上投票決議正式採用，訂於二○二二年一月一日生效。世衛表示，這次決定是基於現有證據的檢視，反映來自不同專業及地區專家的共識；這次決定將促進醫療專業關注此障礙的形成風險、相關預防及治療措施。

電玩產業稱缺乏有力證據

然而，電玩界對此深表不滿。歐洲電玩產業及其他七國代表已發出聯合聲明，呼籲世衛重新檢視這項決定。文中強調，世衛的指導須建立在定期、包容和透明的審查之上，受到獨立專家支持。「遊戲障礙」列為精神疾病，不是基於充分有力的證據。

去年美國娛樂軟體協會（ESA）、歐洲互動軟體協會（ISFE）及英國互動娛樂協會（UKIE）也曾強力反對，主張世衛修訂是基於矛盾的研究及聲明，須有更多研究加以證實，「遊戲障礙」可能是其他更嚴重精神健康問題的症狀之一。

另外，美國電子遊戲網站「Polygon」去年也曾引述精神健康專業意見，批評世衛的修訂是草率的垃圾診斷。一名專家指稱，中國及南韓等國家在政策層面上打擊遊戲成癮，世衛是因為亞洲會員國施壓才做此修訂，但世衛否認上述指控。

世衛的「國際疾病分類」並非法律，不具任何強制力，但可能大幅影響治療、專業人員、立法者研究及公共健康介入。去年一名臨床心理學家曾告訴「Polygon」，有家長基於世衛的修訂，相信他們的孩子電玩成癮。他憂心世衛的行動將惡化家長的恐懼及反應。

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