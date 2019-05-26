川普增兵中東 繞過國會軍售沙國

2019-05-26

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國與伊朗關係日益緊繃之際，美國總統川普廿四日表示，將增派一千五百名美軍及十二架戰機至中東，以應對伊朗不斷升級的攻擊計畫，保護美軍及美國的區域利益。此外，為了強化美國中東盟友對抗伊朗陣線，川普也藉由發布國家緊急狀態令，繞過國會，向沙烏地阿拉伯等出售八十一億美元（逾二五七○億台幣）武器。

川普在搭機前往日本前向媒體表示，他確信伊朗不願與美國開戰，這一波增兵規模「相對較小」，主要是執行「防衛性」任務，「我們看看事情會有何變化」。紐約時報報導指出，原本軍方要求增兵兩萬，最後僅增加九百人，再把原已派駐當地的四個愛國者飛彈連的六百名士兵任務期限延長，成為一千五百人。

美國海軍中將吉爾代（Michael Gilday）廿四日首度公開指控伊朗「革命衛隊」是本月初四艘油輪在阿拉伯聯合大公國外海遇襲的罪魁禍首；伊拉克首都巴格達的「綠區」，十九日遭火箭襲擊一事，也是由伊朗代理人組織發起；伊朗還曾試圖部署可發射巡弋飛彈的小船。

川普也透過緊急狀態令避開國會審查，直接批准對沙國、阿聯和約旦的廿二項軍售案。國務卿龐皮歐向國會提供的清單中，包含雷神公司生產的精準導引彈藥、支援F-15戰機維修的武器、「標槍」反坦克飛彈等。

然而，美國國會為了制裁沙國和阿聯在空襲葉門行動中造成大量平民傷亡，四月以來持續對其禁售攻擊性武器。對於川普再次無視國會，參院外交委員會民主黨領袖梅南德茲表示，川普命令並不符合緊急狀態的法律定義，他將與其他議員合作擋下這項「牽涉數百萬平民生命」的軍售案。眾院外交委員會首席共和黨議員麥考爾也說，川普此舉將破壞白宮與國會互動。

伊朗外交部長查瑞夫廿五日砲轟美國威脅國際和平，指美國人「捏造連串指控，好正當化他們充滿敵意的政策」。伊朗政府司法部門新聞機構「米桑」（Mizan）還引述軍方說法，揚言會用「兩枚飛彈或兩個新秘密武器」，摧毀美軍船艦。

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