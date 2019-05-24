印度國會大選過半 莫迪輕鬆連任

2019-05-24

〔編譯陳正健／綜合報導〕印度二十三日展開國會大選開票工作，初步計票結果與出口民調顯示，現任總理莫迪領導的「印度人民黨」（BJP），預料在下議院（人民院）席次過半。這次選舉被視為「對莫迪的公投」，莫迪可望未來五年將繼續領導印度。對於勝選，莫迪在推特發文，宣稱「印度再次勝利」，並誓言將建立一個「強大且包容的印度」。

印度全國共有逾十三億人口，今次大選約有九億選民，被譽為全球最大規模民主國家選舉，由於人口龐大，共分七階段舉行，自四月十一日開始投票，為期六週，投票率約六十七％，有逾六億選民投下選票，預計這次大選花費恐逾七十億美元，堪稱全球最貴選舉。

初步開票結果預估，印度下議院五四三席中，印度人民黨將贏得三○二席，超過絕對多數所需的二七二席，意即不需與其他政黨聯合組閣就能單獨執政。在一四年大選中，印度人民黨取得二八二席。

相較之下，印度主要反對黨「印度國大黨」（INC）預料僅拿下四十九至五十一席，該黨一四年大選慘敗，只取得四十四席，這次表現也同樣難看。四十八歲的國大黨黨主席拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi），為印度著名政治世家「尼赫魯︱甘地家族」成員，他連在自己選區、家族長期把持的北方邦阿梅蒂都敗選。

幾乎所有出口民調都預測，莫迪及其盟友組成的「國家民主聯盟」（NDA） 大獲全勝，而國大黨及其盟友的「聯合進步聯盟」（UPA）會慘敗，但莫迪在上議院（聯邦院）仍缺乏絕對多數優勢，給予在野黨制衡空間。

針對這場勝利，莫迪的支持者狂歡慶祝，全球多國領導人也已推文恭賀。印度股市早盤開出慶祝行情，孟買證券交易所「Sensex」指數盤中漲幅超過二％，首度突破四萬點大關，最後小漲收在三萬八千八百一十一點。印度盧比匯率也隨之升值。

政治觀察家指出，在這次選戰，莫迪成功運用今年二月的印巴喀什米爾衝突，將自己塑造成印度的「守護者」，並將甘地形塑成與現實生活脫節的菁英，期間政治抹黑不斷，臉書及WhatsApp等社群媒體上紛紛出現假新聞。預料莫迪的大勝會鼓舞印度教強硬派人士，未來對法律與規範注入更多印度教色彩。

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