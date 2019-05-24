歐洲議會改選 民粹勢力抬頭

2019-05-24

〔編譯張沛元／綜合廿三日外電報導〕包括英國在內的廿八個歐盟會員國的四億多名選民，廿三日起一連四天投票改選七五一名歐洲議會議員。選前民調顯示，各國民粹勢力可望在新一屆歐洲議會中大有斬獲，危及歐盟的團結整合。投票將在廿六日晚間結束，大選結果最快會在廿六日深夜到廿七日清晨之際出爐。

荷蘭與英國的選民廿三日率先投票。英國原訂今年三月底正式脫歐，然因脫歐協議遲遲無法在國會中過關，因此未來還是會離開歐盟的英國，這次仍得參選歐洲議會議員。更詭異的是，英國民調顯示，由疑歐派大將法拉吉（Nigel Farage）領軍、今年才成立的「脫歐黨」（The Brexit Party），以穩定差距領先群倫，意味著英國可能會把不少主張脫歐的候選人送入歐洲議會。法拉吉日前在最終造勢集會上就說，他們正在發動和平的政治革命，主流派已經嚇到不知所措。

類似情況也出現在荷蘭。曾以在Instagram上張貼自拍裸照而打響名號的民粹主義者鮑德（Thierry Baudet）所領軍的民主論壇黨（ＦｖＤ），可望在歐洲議會選舉中擊敗總理呂特（Mark Rutte）領導的自由民主人民黨（ＶＶＤ）。ＦｖＤ早在今年三月的荷蘭地方選舉中就取得勝利，如今與ＶＶＤ在參議院並列為最大黨。

事實上，歐洲大陸各國領導人皆忙於動員催票，力抗這股風起雲湧的民粹浪潮︰義大利極右派領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）反移民的「聯盟黨」，與曾參選法國總統的瑪琳．勒班（Marine Le Pen）領導的極右派政黨「民族陣線」（Front National），期許兩黨都參與的歐洲議會黨團「民族和自由歐洲」（Europe of Nations and Freedom, ENF），能躍升為歐洲議會的第三大勢力。法國民調顯示，勒班的「民族陣線」微幅領先總統馬克宏領導的親歐派的「共和前進黨」（ＬＲＥＭ）。

不過，疑歐風潮在從西班牙到愛爾蘭，以及波羅的海三國的歐盟地域，並非主流。像是在德國，總理梅克爾所屬的基督教民主聯盟（ＣＤＵ）支持度就排名第一，緊接其後的則是綠黨。

廿四日投票的是捷克與愛爾蘭，廿五日投票的則有拉脫維亞、馬爾他與斯洛伐克，其餘絕大部分歐盟會員國廿六日投票，估計大選結果會在廿六日深夜到廿七日凌晨之間出爐。這是歐洲議會自一九七九年以來的第九次選舉，投票率逐年下降，上一次二○一四年選舉的投票率僅四十三％。

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