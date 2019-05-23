國際組織︰香港人權淪為全球之末

2019-05-23

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕紐約時報二十一日報導，香港社會運動者「本土民主前線」前召集人黃台仰與成員李東昇證實，兩人在去年通過申請、成為德國難民，據信此為香港主權移交中國後，首次有港民受到德國政府的難民保護。國際特赦組織中國問題研究員潘嘉偉（Patrick Poon）指出，德國政府此舉顯示國際社會認定香港的問題很嚴重，「香港的人權狀況已堪與全球最糟的地區相提並論」。

黃台仰、李東昇 香港主權移交後首批難民

黃台仰、李東昇二○一六年因涉入香港「旺角騷亂」遭到港警逮捕，被控暴動、煽惑非法集結等罪名，並在一七年秋季保釋期間潛逃出香港、前往台灣，其後落腳德國，輾轉流浪於三個不同難民營，直到一八年五月通過德國政府的難民申請；對於能自證因國籍、宗教、政治觀點或因屬特定社會團體而受到迫害的申請者，德國會提供庇護，並保障這些難民有權在德國生活、工作、求學三年。

永遠不能再回香港 2人籲反對逃犯條例

黃台仰告訴英國金融時報，選擇對外公開自己的行蹤，是希望喚醒港人關注《逃犯條例》修訂及「六四事件」三十週年，「我是香港首批政治難民，公開此事對我而言很重要，我要讓全世界知道，香港發生什麼事」。黃台仰認為，《逃犯條例》通過修訂後，自己未來返回香港的可能性將更加渺茫，「我永遠不能再回到香港，港府可以將我引渡到中國」。

對此，香港律政司司長鄭若驊二十二日表示，不會評論媒體報導。至於是否引渡兩人，她說警方會針對通緝犯做應該做的事。前香港保安局局長、新民黨主席葉劉淑儀指黃台仰和李東昇只是畏罪棄保潛逃，德國的做法侮辱香港法庭。

美國會代表團晤香港議員 直言中國沒法治

美國國會所屬的「美中經濟與安全審議委員會」代表團，二十一日在香港與多名立法會議員舉行閉門會議，討論《逃犯條例》修訂。據悉，委員會主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）在會中直指「中國沒有法治」，表明通過修例將擴大北京對香港的政治影響力，並嚴重影響美國國家安全和經濟利益。委員會強調，美方並未危言聳聽，也未如中方所指的製造港人恐慌。

批習近平危害人類 菲國前官員在港被刁難

與此同時，菲律賓前監察使莫拉萊斯（Conchita Carpio-Morales）二十一日指控香港政府「霸凌」她與其家人。莫拉萊斯原本計劃與家人在香港度假五天，但她二十一日抵港時，遭到移民官員阻擋、被留置在機場內小房間約四小時。莫拉萊斯曾向國際刑事法庭（ICC）指控中國國家主席習近平在推動「掌控南海的有系統計畫」時，犯下危害人類罪；她可能因此被當局視為「安全威脅」。

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