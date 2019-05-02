平息委國動亂 美擬採軍事行動

2019-05-02

〔編譯張沛元／綜合一日外電報導〕委內瑞拉臨時總統、反對派領袖瓜伊多四月卅日呼籲軍隊加入推翻總統馬杜羅政權的行列，引爆反馬杜羅人士與軍警在首都卡拉卡斯街頭的衝突，馬杜羅稍後宣稱平定軍事政變與揚言懲罰，反對陣營則誓言在五月一日國際勞動節發動委國史上最大規模抗議；支持瓜伊多的美國放話，已準備採取軍事行動解決委國動亂。

瓜伊多遊說軍方倒戈 發動史上最大抗議

這波動盪起於瓜伊多卅日一早與數十名國民兵成員現身卡拉卡斯的卡洛塔空軍基地（La Carlota）外，懇請部隊倒戈，身旁站台力挺者赫然包括多年來遭居家軟禁的反對派政治人物羅培茲（Leopoldo Lopez）。瓜伊多宣稱羅培茲已重獲自由、馬杜羅政權喪鐘已響。成千上萬支持者響應瓜伊多的行動湧上基地附近的一條公路，但卻遭基地外的士兵開槍與發射催淚瓦斯，一整天的暴力衝突造成超過百人受傷，但支持馬杜羅的軍方卻始終未顯露任何具體的倒戈跡象。

馬杜羅當晚宣稱已弭平動亂，並揚言檢方會起訴這些侵犯憲法、法規與和平的人；瓜伊多也不甘示弱，重申馬杜羅並未獲得軍方的支持或尊敬，抗議已獲致成果，揚言「我們必須加強壓力」，號召一日在卡拉卡斯與全國各地同步舉行委國史上最大規模的國際勞動節抗議遊行，而馬杜羅也會在首都舉行嗆反對派的大型集會。

自封為臨時政府總統的瓜伊多，獲得包括美國在內逾五十國承認，但有軍方以及俄羅斯、中國與古巴當靠山的馬杜羅仍不動如山。美國國務卿龐皮歐一日表示，美國可能採取軍事行動遏止委國的持續動盪…「若有必要，美國會這麼做」。龐皮歐還說，馬杜羅曾因瓜伊多起義而準備離開委國，但在俄羅斯介入後打消念頭；俄國外交部則否認有此事。

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