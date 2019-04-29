非貪腐落馬！ 四川副省長傳是科技間諜

2019-04-29

〔編譯茅毅／綜合報導〕中共中央紀律檢查委員會、中國國家監察委員會網站二十八日公告，五十七歲的四川省副省長彭宇行因涉嫌「嚴重違紀違法」，正接受紀律審查和監察調查。然而，據傳彭落馬的主因並非貪腐等問題，而是可能「被境外情報機構策反」的國家安全問題；國安部門已將他押解到北京。

香港《南華早報》廿五日報導，二○一七年接任四川副省長的彭宇行，四月中旬就被帶走。消息人士指稱，彭並未出席四川省長尹力廿三日主持的反貪腐會議；廿八日在川省政府官網的「政府領導」網頁上已不見彭。

彭宇行疑似被境外機構策反

彭宇行為四川本地人，在中國官場屬於技術官僚，擁有法國巴黎第六大學博士學位，鑽研高分子材料，歷任中國科學院的成都科研機構領導高層。他曾主持中國「國家自然科學基金」、國家高技術研發「八六三計畫」等多項研究計畫，發表過一○三篇論文。前國家主席江澤民長子江綿恆擔任中科院副院長期間，曾有不少彭陪同江視察或出席活動的公開報導。

彭宇行二○一五年獲拔擢為四川省綿陽市委書記，當地乃中國國防工業的研究與產製重鎮，包括兩間國家級軍事研究所︰研發與產製核武的「中國工程物理研究院」，以及人民解放軍戰略支援部隊之一的「中國空氣動力研究與發展中心」，號稱擁有全亞洲最大、用於研發軍機的風洞。他一五年也兼任中共中央和國務院唯一批准設立的綿陽科技城黨工委書記，負責與研究人員合作將軍事科技轉用於民間產品。

另有消息人士指稱，彭宇行「落馬」被查的主因，與二○一一年被免職的前川省副省長李成雲類似。據《法制晚報》報導，李曾包養多名情婦，其中一人是雙面諜。李一七年因收受六三六萬人民幣的賄款，被判處有期徒刑十年。

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