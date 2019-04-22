中國海軍閱艦式 日艦現身、美國缺席

2019-04-22

〔駐日特派員林翠儀／東京二十一日報導〕懸掛「旭日旗」的日本海上自衛隊護衛艦「涼月號」，二十一日抵達中國山東省青島市，參加二十三日中國海軍為成立七十週年所舉辦的國際閱艦式。日本護衛艦時隔近七年半再次訪中，象徵雙方關係改善。相對於此，十前年曾參加中國海軍首屆閱艦式的美國海軍，基於對中國軍力增強的警戒，這次並未派遣艦艇參加。

在這次的國際閱艦式中，中國第一艘航空母艦「遼寧號」、新型核潛艦、驅逐艦及艦載機等都將亮相；除日本外，南韓、俄羅斯、泰國、越南及印度等十餘國也將派遣艦艇參加。日本放送協會（NHK）報導，各國對中國擴張軍力的警戒逐漸增強，中方雖藉由閱艦式宣揚國威，但同時也必須表現出與各國合作的親善姿態。

日本護衛艦上次訪中是在二○一一年十二月，相隔近七年半再次訪中，背景為日本首相安倍晉三去年十月在北京會見中國國家主席習近平，雙方達成兩國艦艇互訪的共識。由於中國海軍在東海和南海活動日趨頻繁，兩國艦艇互訪將促進防衛交流，以建立信賴關係。去年南韓舉辦國際閱艦式時，要求日艦不得懸掛旭日旗，遭日方拒絕，最後放棄參加，這次中國則未有類似要求。

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