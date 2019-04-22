防堵中國 美海防艦部署亞太

2019-04-22

〔編譯張沛元／綜合報導〕為因應中國擴張軍力，美國武裝部隊之一、隸屬國土安全部的海岸防衛隊（U.S. Coast Guard），角色已從過去通常在美國周邊海域執行任務，轉為現身東海、造訪香港，以及增派人員協助越南與斯里蘭卡等印度︱太平洋地區國家訓練當地海巡官員，以分攤美國海軍的重擔。美國印度︱太平洋司令部將領安德森（Dagvin Anderson）指出，海防隊船艦的加入，可對美國重要夥伴及盟國展現「更深入的認知和更特別的軍事力量」。

伯索夫號上月經台海 專家︰回應該區控制領海要求

三月二十四日，海岸防衛隊大型緝私艦「伯索夫號」（USCGC Bertholf）與美國海軍驅逐艦「柯蒂斯魏柏號」（USS Curtis Wilbur）通過台灣海峽，引發中國不滿，向美方提出交涉。華盛頓郵報廿日引述匿名資深官員報導，海防隊的任務已從戍守美國海岸，逐漸轉向針對中國。海防隊指揮官舒茲（Karl Schultz）指出，隨著五角大廈將戰略重心轉向與中國及俄羅斯競逐，海軍在中國勢力擴張的南海執行「自由航行」任務，卻因二○一七年發生撞船事故，損失兩艘驅逐艦，以致力有未逮；海防隊適時遞補，提供未達戰爭門檻的權限。

伯索夫號今年一月部署於亞太地區，是海防隊近年首度在亞太地區部署巡防艦，也標誌著海防隊擴大在該區的任務。儘管海防隊隸屬國土安全部，但伯索夫號部署在亞太地區時，卻是受美國海軍第七艦隊管轄，職司原本由國防部負責的若干任務，例如與柯蒂斯魏柏號驅逐艦高調通過台海，證明中國周邊的國際航道依然開放暢通；十五日訪問香港，為十七年來海防隊船艦首度訪港；以及在東海執行聯合國安理會對北韓的制裁，防堵走私貿易，還因此遭中國軍艦一路尾隨。

今年稍後，另一艘海防隊巡防艦「史崔頓號」（USCGC Stratton）也將部署於亞太地區，任務重點在於訓練當地夥伴國家巡邏領海。舒茲表示，「我們也是美國艦艇，但外表看起來不太一樣，我們是白色外觀加上橘色條紋。」

美國智庫「蘭德公司」（Rand Corp）的亞太安全專家莫里斯（Lyle Morris）指出，海防隊小幅度參與亞洲已有數十年，如今終於回應該區小國控制領海的要求︱這些國家認為，相較於美國海軍，海防隊的船艦與隊員比較不會導致情勢升高。

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