3華裔教授為中國竊密 遭德州大學解聘

2019-04-22

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在全球享有盛譽的美國「德州大學安德森癌症中心」（University of Texas MD Anderson Cancer Center，UT MDA），去年獲國家衛生研究院（NIH）通知，其五名教職員涉嫌收受中國資金，竊取智慧財產權和研究成果，引起全美關切。該中心十九日發布聲明指出，其中三名獲授終身教席的華裔科學家已遭解聘。這是NIH院長柯林斯（Francis Collins）去年去函逾一萬家學術及醫療機構，呼籲各校警惕研究成果遭外國竊取以來，首次有教職員因違規遭到懲戒。

聯邦政府 未決定是否提告或驅逐

「休士頓記事報」（The Houston Chronicle）報導，中國等外國政府近年來一直試圖策動在美留學生或訪問學者，偷竊獲美國官方資助的學術研究成果，甚至利誘科學家私下在外國進行類似研究，引發華府及美國社會各界關切。NIH去年在聯邦調查局（FBI）協助下，揭發安德森中心五名教職員疑似涉及利益衝突，或未通報收受外國資金，要求該中心在卅天內回應。

中心院長皮斯特斯（Peter Pisters）在十九日發布的聲明中指出，涉案五人全為亞裔，三名華裔終身教授已遭解聘，其中兩人自行離職，第三人則提出異議。其餘兩人中，一人毋須加以開除，一人仍在接受調查，但不清楚聯邦政府是否會對五人提告或驅逐出境。

FBI早盯上 涉案科學家恐逾20人

皮斯特斯指出，安德森中心是全球首屈一指的癌症研究機構，去年獲NIH補助一．四八億美元（逾四十六億台幣），若該中心不對竊密情事採取行動，NIH不排除停止撥款。事實上，FBI早在二○一五年即通知該中心相關威脅，並在一七年十二月獲校方提供教職員的電子郵件，據悉至少包括二十三人的資料。知情人士透露，目前正遭安德森中心和FBI調查的科學家可能超過二十人。

對此，部分學者及華裔人士批評，美方的行動等同於「種族歸納」（racial profiling），恐對學術研究帶來阻礙，甚至導致優秀人才被迫離開美國學術界，轉投外國懷抱。FBI曾在一七年的一份報告中指出，中國盜竊美國智慧財產權，讓美國每年損失六千億美元（逾十八．六兆台幣）。FBI局長瑞伊也多次公開指控中國是美國「最廣泛、最重大的威脅」。

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