《中日對照讀新聞》 陸自水陸機動団が「いずも」に乗艦し南シナ海へ 日陸自「水陸機動團」將乘「出雲號」赴南海

2019-04-22

◎茅毅

防衛省陸上幕僚監部は18日、月末からインド太平洋方面に派遣される海上自衛隊の護衛艦「いずも」に、離島防衛専門部隊の水陸機動団が乗艦すると発表した。政府が掲げる「自由で開かれたインド太平洋」構想の一環で、陸上自衛隊部隊がインド太平洋で長期航行に出るのは初めて。南シナ海や東シナ海での海洋進出を強める中国を念頭に、抑止力を強化する狙いもある。

日本防衛省陸上幕僚監部（相當於陸軍司令部）18日宣布，陸上自衛隊專門負責防衛日本離島的水陸機動團，將登上自4月底起被派往印度—太平洋地區的海上自衛隊（直升機）護衛艦「出雲號」。此乃日本政府倡議的「自由開放印太」構想的一環，陸自部隊是頭一次在印太海域長期航行。此舉顧慮到在南海和東海加強擴張海洋勢力的中國，也旨在強化嚇阻力。

湯浅悟郎陸上幕僚長は18日の記者会見で「統合機動防衛力の観点から海自艦艇への長期乗艦により、水陸機動団と海自の水陸両用作戦上の関係強化を図る」と指摘。「自由で開かれたインド太平洋構想に寄与し、わが国にとって望ましい安全保障環境を創出しようとするものだ」とも強調した。

陸上幕僚長（相當於陸軍司令）湯淺悟郎在18日的記者會上指出，「從聯合機動防衛能力的觀點來看，試圖透過長時間搭乘海自船艦，加強水陸機動團與海自在水陸兩棲作戰上的能力及默契」。湯淺並強調，（此次行動）「有助於自由開放印太概念（的實現），欲（藉此）創造出對我國最有利的安保環境。」

「日本版海兵隊」とも呼ばれる水陸機動団を乗せたいずもは、今月末から7月にかけてフィリピン、マレーシア、シンガポールなどインド太平洋地域の5カ国を訪問し、各国海軍との共同訓練を行う。水陸機動団の隊員も、各国の陸軍や海兵隊との交流を深める。

出雲號搭載著也被稱為「日本版海軍陸戰隊」的水陸機動團，4月底起至7月將訪問菲律賓、馬來西亞、新加坡等印太地區5個國家，與這些國家的海軍進行聯合演訓。水陸機動團的官兵也將與5國陸軍及海軍陸戰隊深化交流。

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名詞+による：句型，本文作藉由（透過、利用、憑著）…方法（手段）。例：日本（にほん）は選挙（せんきょ）により、首相（しゅしょう）を決（き）める。（日本以選舉來決定誰擔任首相。）

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