橫渡太平洋 日全盲水手創全球首例

2019-04-21

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本旅美全盲水手岩本光弘二十日締造盲人成功駕駛小型帆船從美國西岸橫渡太平洋抵達日本的全球首例；在視覺正常的隊友協助下，岩本一路不停靠港口、花費五十五天航行約一萬四千公里，完成壯舉。

55天完成壯舉

岩本與美國隊友史密斯在日本時間二十日一早九時（台灣時間同日八時），駕駛十二公尺長的「織夢者」號，抵達日本福島縣磐城市的小名濱港，受到等候多時的親友歡迎，岩本邊揮手邊說「我回來了，謝謝」。面對支持者，岩本說，他曾挑戰橫渡太平洋失敗，但不放棄並終於實現夢想，「我是世上最幸福的人」；史密斯則盛讚岩本有堅強意志，所以才能完成並非任何人都能做到的事。

岩本是在二月二十四日從美國加州聖地牙哥出發，在隊友史密斯告知風向等情況的協助下駕駛帆船，原本估計要花六十天，最後五十五天就完成壯舉。岩本曾於二○一三年六月，與新聞主播辛坊治郎挑戰駕駛帆船橫渡太平洋，當時是反方向從小名濱港前往聖地牙哥，未料出發後六天，就在宮城縣外海金華山島附近因撞擊鯨魚導致帆船進水而失敗，最後靠日本海上自衛隊解救，還因此招致行為魯莽的批評。

岩本出生於九州熊本縣，天生弱視，高中時失明，目前定居美國，二○○六年曾代表日本參加視障者航海錦標賽。

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