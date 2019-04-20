徠卡鏡頭映射64坦克人 中國網民砲轟

2019-04-20

〔編譯周虹汶／綜合報導〕觸動中國政府敏感神經的一九八九年「六四事件」卅週年將屆之際，網路本週流傳以當時中國首都北京為背景的德國「徠卡相機」宣傳影片，片尾終見「獵尋」議題的外籍攝影記者鎖定目標，他手中的相機鏡頭映射著六四隔天隻身阻擋解放軍坦克車隊前進的知名「坦克人」英勇畫面。全片似對民主運動致敬，但也引發中國大批愛國網友砲轟。

這支「獵尋」影片主角在八九年北京一間旅社躲避警方，最後奮不顧身拿起相機，捕捉「坦克人」的大無畏勇氣，片尾出現徠卡商標，指名將「全片獻給提供雙眼讓我們看見的人們」。

「坦克人」以美聯社攝影師威汀納（Jeff Widener）捕捉到畫面最經典，被譽為「改變世界的百幅影像」之一；徠卡這支短片也和威汀納當時冒險進入旅社拍照的經歷有諸多吻合，只是他使用的是日本尼康相機。

此片一出，中國社群媒體馬上鋪天蓋地審查，微博十八日晚間已找不到任何與「徠卡」相關的「違規」貼文。「徠卡相機中國」的官方微博更湧入大批網友，批評徠卡「瘋了」、「自找麻煩」，更讓與徠卡合作的中國華為公司處境為難，「有沒有考慮過隊友的感受？」直稱徠卡不配與「愛國華為」合作，更該「滾出中國」。華為拒絕回應。

但徠卡十八日對外撇清，聲稱此片並非公司委外製作的官方行銷影片，自家社群媒體已主動將之下架。製作此片的巴西知名廣告商「F/Nazca Saatchi & Saatchi」暫未發表評論，但兩家公司合作密切，徠卡過去多支得獎作品均出於其手。自稱流淚看完影片的六四民運學生領袖、美國「人道中國」組織創辦人周鋒鎖對徠卡選擇劃清界線表示惋惜，「他們可以做得更好的」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/