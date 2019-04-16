驚人研究：糖尿病用藥 可降腎臟病風險

2019-04-16

〔編譯魏國金／綜合報導〕一份十四日刊登於「新英格蘭醫學期刊」的研究顯示，每日服用糖尿病常見用藥「卡納格列淨」（canagliflozin）的腎臟病與第二型糖尿病患者，可降低發生腎衰竭與心血管有關問題的風險。由於糖尿病已是全球腎衰竭的主因，加上該藥對心臟疾病也有好處，因此這項研究成果引起醫界人士關注。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這項研究是由生產卡納格列淨的楊森製藥廠（Janssen）出資進行，該藥藥品名為「怡可安」（Invokana）。三月間，楊森製藥針對該藥用於降低末期腎臟病、成人第二型糖尿病因腎臟與心血管死亡，以及慢性腎臟病的罹患風險，提出補充性新藥申請（SNDA）。

目前全球有逾四億兩千萬人罹患糖尿病，其中多半是與肥胖有關的第二型。當身體無法分泌足夠的胰島素或適當使用胰島素時，將導致糖尿病，長此以往也將引發腎臟病，最終造成腎衰竭。在美國，約近五十萬人因此須洗腎，腎臟移植手術每年達數千件。

該研究選取四千四百名三十歲以上的二型糖尿病及慢性腎臟病患者。這些受試對象是從三十四個國家的六百九十個據點隨機挑選，從二○一四年三月至一七年五月，他們被提供卡納格列淨或者安慰劑，並追蹤服藥三週、十三週與二十六週的成效。研究人員發現，在卡納格列淨組，腎臟病引發的死亡相對風險，較另一組低三十四％，末期腎臟病的相對風險低三十二％。該組的心血管死亡、心臟病發、中風以及因心臟衰竭送醫的風險也較低。

總體而言，服用該藥平均二．五年者，其腎衰竭、洗腎與腎臟移植之需、腎臟病或心血管導致的死亡等發生風險，降低約三十％。每千名服用該藥物平均二．五年者，相關問題可減少四十七件。不過，該藥物也有副作用，恐增加下肢截肢與骨折風險。

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