99%海洋塑膠下落不明 疑沉深海底

2019-04-13

〔編譯陳正健／綜合報導〕全球每年進入海洋的塑膠垃圾量約是四百萬至一千二百萬公噸，據信其中僅二十五萬公噸留在海面上。整體而言，數十年來傾倒入海的塑膠中，逾九十九％下落不明。如今，科學家終於解開這些塑膠垃圾消失之謎，原來它們沉在東南亞、地中海與印度洋海底。

塑膠如果受到侵蝕、紫外線照射及微生物腐蝕會分解、密度改變及隨洋流漂移，一旦沉到更深的海裡，專家將更難追蹤。英國紐卡索大學自然與環境科學學院的學者莫特福（Alethea Mountford）因此使用一種電腦模型，模擬三種不同密度的塑膠垃圾如何隨洋流漂移，預測多數塑膠在世界何處下沉聚集。

電腦模型顯示，大量塑膠累積在深度變化達數千公尺的地中海、印度洋和東南亞海域，有許多塑膠最後沉入海床，今年初另一項研究已發現，在地球最深的馬里亞納海溝裡，小蝦腸道中有塑料微粒纖維。這次分析是借鑑荷蘭烏特勒支大學海洋學家塞比爾（Eric van Sebille）的研究。塞比爾指出，多數塑膠垃圾研究聚焦於留在水面的碎塊，是因目前對此垃圾帶所知最多，且多數有機生物在水表活動。

塞比爾推測，大部分傾倒至海洋中的塑膠會沖回岸上，這也許能說明，為何大量塑膠進入海裡，但海洋表面所見相對較少。不過，塞比爾的推測有賴日後驗證。他也強調，今日塑膠垃圾問題看似難以克服，但只要集中沿海地區清潔工作，長期而言可能挽救更廣泛的塑膠污染。

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