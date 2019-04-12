成敗皆政變 蘇丹30年總統下台

2019-04-12

〔編譯茅毅／綜合報導〕蘇丹國防部長奧夫（Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf）十一日在電視演說中表示，幾個月來面臨國內反政府抗議浪潮的總統巴席爾（Omar al-Bashir）已下台，目前被羈押在「安全處所」，總統大選將在一個過渡的軍方委員會實施兩年軍事統治後舉行，軍方並宣布全國宵禁一個月。不過，示威群眾認為，軍事政變的結果只是換人掌權，拒絕接受軍事統治，揚言會繼續示威。

七十五歲的巴席爾一九八九年在不流血政變中上台，掌權長達三十年。據報導他被軟禁在總統官邸中。發起抗議活動的團體則矢言，除非巴席爾政權徹底下台，並把權力移交給文人過渡政府，否則不會撤離街頭。

蘇丹軍方突襲執政的「國會黨」側翼「伊斯蘭運動」辦公室，一名軍官說，蘇丹總理艾拉（Mohamed Tahir Ayala）和國會黨黨魁哈倫等官員十一日被捕。

自六日起，抗議人士就在喀土木市中心一條十字路口「紮營」，還在蘇丹國防部外靜坐抗議。發起抗議的團體表示，企圖驅離示威群眾的維安部隊已造成至少廿二人喪生、逾一五○人受傷。一名抗議人士向法新社說，「卅年的鎮壓、貪腐、濫權，我們受夠了。」數萬民眾十一日在首都歡欣鼓舞遊行，跳著舞反覆呼喊「（巴席爾）政權垮台，我們贏了」等口號。在此同時，軍方在首都幹道上部署軍用車輛。國營媒體停播正常節目。

民不聊生 連幾個月抗議

儘管蘇丹「國家情報與安全局」已宣稱，正釋放全國所有政治犯。但在東部的卡薩拉和蘇丹港，目擊者描述，因ＮＩＳＳ未履行前述承諾，抗議群眾闖入該局大樓洗劫，官員對空鳴槍嚇阻。

蘇丹近幾個月因反巴席爾示威陷入癱瘓。這股風潮始於數百人去年十二月十九日走上阿特巴拉（Atbara）市中心等城市街頭，抗議政府把麵包價格調漲三倍。

示威行動十二月廿日延燒到首都等城市，開始要求「政權下台」。巴席爾今年二月廿二日宣布全國進入一年的緊急狀態，解散中央與各省政府，並指派軍情人員接任省長。官員指出，自去年十二月以來，與這些抗爭有關的暴力行為已釀成四十九人死亡。

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