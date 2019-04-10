老年人大腦電一電 有助長記性

2019-04-10

〔編譯周虹汶／綜合報導〕老年人深感困擾的記性衰退問題嶄露曙光！美國最新研究顯示，只要以溫和電流刺激大腦廿五分鐘，六旬以上長者的「工作記憶」表現竟然絲毫不遜色於廿歲年輕小伙子，而且效果在停止刺激後仍能持續達五十分鐘。腦神經學界對這個深具潛力的非侵入式療法寄予厚望，期待有朝一日可以讓這項隨著年齡增長或罹患失智症而下降的能力迅速回春。

工作記憶涉及資訊短暫儲存與判斷處理，在人類閱讀、理解、推理等高層次認知活動中扮演關鍵角色。過去已有研究指出，這項能力可透過刺激大腦而提高，美國波士頓大學助理教授萊因哈特（Robert Reinhart）等人八日登上神經科學權威期刊《自然—神經科學》（Nature Neuroscience）的最新論文，進一步證實工作記憶衰退乃大腦前額葉皮質與左顳葉皮質活動「不同步」，可透過通電刺激該兩區來重建原有溝通迴路。

研究人員找來八十四名受試者，年齡為廿至廿九歲、六十至七十六歲者各半，先檢測他們的工作記憶，要求判斷電腦螢幕上兩幅可能完全一致或有些微差異的影像是否相同。接著讓他們戴上可通電的腦波帽給予電流刺激，發現老年組的工作記憶表現和青年組趨於一致；刺激結束後，老年人工作記憶增強的現象，維持至少五十分鐘。

至於電流刺激改善工作記憶的現象可維持多久，這項研究並未做出結論，但過去研究認為應有五個小時的潛力。美國約翰霍普金斯大學醫學院神經病學與神經外科學系教授戈登（Barry Gordon）指出，因正常老化消失的工作記憶其實不多，但這項研究將老年人苦惱的「年齡效應加以移除」，對增進大腦表現邁出「優秀的第一步」。

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