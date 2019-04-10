佔中9子遭清算 香港自由喪鐘

2019-04-10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港二○一四年爭取真普選的「雨傘革命」引發公民抗命風潮，導致香港政府對參與人士展開「秋後算帳」。發起「佔領中環」行動的戴耀廷、陳健民、朱耀明等九人，九日遭法院判決「串謀作出公眾妨擾」等罪名成立，再度引發香港人權、自由退步的疑慮，香港民主派人士、國際媒體和人權組織，紛紛對香港現況表達憂心，認為「一國兩制」已被「正式送終」。

「國際特赦組織」香港分會總幹事譚萬基批評，此次裁決「嚴重打擊香港的言論及和平示威自由」，港府是以措辭含糊的控罪，毫不留情地迫害運動發起人；因此，他們要求港府停止運用法律訴訟來壓制民主。國際人權組織「人權觀察（HRW）」駐香港資深研究員王松蓮也抨擊，香港法院將爭取人權的和平抗議行動，套上「公眾妨擾」等罪名，無異於鼓勵政府繼續檢控和平抗爭者，香港的言論自由將更為緊縮。

與此同時，廿四名泛民派立法會議員也發表聯合聲明，批評北京當局不僅未兌現普選承諾，反讓佔中九子身陷牢獄，當權者應「引以為恥」。聲明強調，所謂「煽惑他人煽惑公眾妨擾」等罪乃「過時、無先例」，港府根本是利用司法遂行政治報復，形同「把一國兩制正式送終」。本土派政黨「香港眾志」呼籲，抗爭尚未結束，港人應站出來聲援九人。

末代港督指法律不合時宜 撕裂香港

英國「末代港督」彭定康指出，當多數人認定港府應該凝聚社會時，港府卻引用「不合時宜」法律，以「報復性」手法控告佔中發起人，此舉恐「嚴重撕裂香港社會」。德國國會轄下人權及人道救援委員會主席傑生（Gyde Jensen）也說，香港的人權和民主領袖處境愈發危險。另一名德國國會議員派澤特（Martin Patzelt）更直言，港府控告九子的法律「過時且差勁」，就連聯合國人權理事會都曾對相關法律提出批評。

此外，路透形容此次判決為「香港自由受壓迫期間的指標性裁決」；法新社也指出，香港自由萎縮的警鐘已再度被敲響；美聯社則認為，判決結果將進一步限縮香港的言論自由；彭博更直言，此次乃「中國支持的政府」出手懲罰抗爭領袖。中國外交部發言人陸慷九日則聲稱，中央堅定支持港府「依法懲治非法佔中」的主要組織者和策劃者，將此理解為損害自由乃「毫無道理」。

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