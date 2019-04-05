自拍裸照被學生拿到 正妹老師被炒

2019-04-05

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國紐約州長島一所中學的女數學教師，過去與同事交往時自拍的上空裸照外流，並且被校內一名學生取得，此事傳到校長耳裡，開會後決定開除她，這名女教師表示受到性別歧視，一日控告所屬學區、學區督學以及學區教育委員會，要求恢復教職，否則賠償三百萬美元。

二十五歲的米蘭達（Lauren Miranda）說，一月間校長在與會者多半為男性的一場會議上，秀出上空裸照，質問她此事，令她備感羞辱，她上週也因此被所屬紐約州南區中央學區決議開除。

米蘭達三日和律師雷伊出面表示，學區對她性別歧視，因為如果是男教師，就不會被開除，「督學和學校董事會不知道男女平等這個常識」。她批評學區和相關人員「物化女性」，「不理性、錯誤地」將女性外貌、對女性上半身體態的描繪，都視為淫穢、可恥；社群網路上隨處可見男性教師的上空照，她沒聽說哪一個因此丟了工作。

米蘭達稱上空裸照是她過去與一名男同事交往時，傳給對方的自拍照，她只傳給他一人，不知道該名學生是如何取得照片。雷伊說，這件事「就是一名女子拍了一張自拍照，如此而已」，他們卻說成她做了骯髒事。

米蘭達指出，一月會議，督學吉安尼以米蘭達不再是學生「榜樣」為由建議開除她。律師提出米蘭達過去一學年的教學評鑑紀錄，顯示她在各項目都獲得最高評分。對此，吉安尼透過書面向紐約時報表示，他建議開除的理由還包括，米蘭達「未能採取預防措施」，造成不恰當照片可能流傳給學生。

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