親歐派政治素人… 斯洛伐克選出首位女總統

2019-04-01

〔編譯魏國金／綜合報導〕四十五歲的親歐反貪環保律師卡普托娃（Zuzana Caputova）三月三十日在斯洛伐克總統大選中，以壓倒性的逾五十八％得票率擊敗執政黨「方向─社會民主黨」（Smer-SD）候選人、歐盟執委會副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic，得票率四十二％），成為斯國首位女總統。卡普托娃是政治素人，她的勝選象徵民粹疑歐政治在中歐前共黨國家的推進終遇阻力。

阻擋疑歐派民粹勢力前進中歐

卡普托娃勝選後說，「讓我們探尋連接我們的是什麼，並讓我們超越個人利益，促進合作」，「我相信這股趨勢將在明年歐洲議會選舉與斯洛伐克國會選舉上也獲得確證」。五十二歲的塞夫柯維奇致電卡普托娃向她道賀，還說「斯洛伐克首位女總統應該得到一束花」。

觀察家將卡普托娃與法國總統馬克宏相提並論，認為兩人都是以改革議題獲得政權的「局外人」，乃「新興政治趨勢與政治運動贏得勝選的代表」。以「挺身抗邪惡」（Stand up to evil）為選戰訴求的卡普托娃，在參選前知名度不高，她的勝選部分歸功於調查高層貪腐的記者庫奇亞克與未婚妻遭槍殺一年以來，選民對執政聯盟的激憤難消。

庫奇亞克遇害前準備發表斯國政治人物與義大利黑手黨的關聯，以及在歐盟農業補助計畫中的有關違法行徑。該案引爆一九八九年鐵幕倒塌以來，斯國最大的反政府示威運動，迫使執政黨黨魁、三任總理費科（Rober Fico）辭職。

離過婚的卡普托娃有兩個女兒，目前伴侶是一名音樂家兼攝影師。她曾成功率領鄉親阻止一項在其故鄉佩濟諾克鎮興建規模有十二座足球場大小的垃圾掩埋場計畫，抗爭長達十四年。一三年斯國最高法院判定鎮民勝訴，她因此於一六年獲得有「綠色諾貝爾獎」之稱的「高曼環境獎」。

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