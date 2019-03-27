反掠奪！ 中資抽貝加爾湖水 全俄大示威

2019-03-27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在科技、軍事、貿易等領域，中國和俄羅斯向來與美國為首的西方國家針鋒相對，堪稱「最佳拍檔」。不過，今年初以來，中國於貝加爾湖畔建廠抽水一事，在俄國鬧得沸沸揚揚，二十四日甚至掀起全國性示威。據報導，中俄「官熱民冷」的氛圍逐漸形成，中國投資所潛藏的隱憂，已激發俄國民眾的警覺，對中國的觀感也每況愈下。

中國「貝加爾湖公司」投資兩千一百萬美元，由旗下俄國公司AquaSib在世界儲量最大的淡水湖、被列聯合國世界遺產的貝加爾湖南岸建廠，抽取湖水製成瓶裝飲用水，八成將銷往中國和南韓。然而，一月動工後，已有逾百萬人在網路連署要求停工，社群網站Instagram的專門帳號也吸引近十七萬人追蹤，終促使伊爾庫茨克州法院和政府先後下令停工。

儘管當局重新調查計畫審核過程是否違法，以及是否有環保方面的疑慮，但民間抗議聲浪從未歇止。二十四日，伊爾庫茨克市、新西伯利亞市，甚至莫斯科等逾五十座城市的民眾走上街頭，要求總統普廷阻止中資在貝加爾湖建廠，以保護當地生態和森林資源。在前一日「俄羅斯共產黨」發起的反政府集會上，也出現相同的反對聲浪，更有該黨高層痛批當局「出賣國家自然資源」。

除環保因素外，俄國民怨的根本原因，在於中資得以長驅直入。據中國商務部統計，中國對俄投資十年來增加近九倍，在一七年達到一三八億美元，顯示雙方商業合作頻繁且密切。然而，中資有三分之二鎖定取得礦產、漁業和農業等，讓依賴這些資源的遠東和西伯利亞地區民眾，感到自身權益受到侵損，直言中方是「假投資之名、行土地掠奪之實」。

中資長驅直入西伯利亞 搜刮農漁礦產

除大量砍伐樹木破壞原始森林外，中資向俄方承租數十萬公頃荒地，並在貝加爾湖畔大舉購地，興建飯店招待中國觀光客等，都使俄國民間擔心中方企圖併吞土地，或將其改造為中國一省。況且，遠東地區人口僅八三○萬，毗鄰的中國三個省卻有九千萬居民，俄人擔心假以時日，中國將主導該區的經濟和人口結構。

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