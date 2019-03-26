港前議員爆料 29萬中共黨員滲透香港

2019-03-26

〔編譯茅毅／綜合報導〕被媒體稱為「佔中九子」之一的香港泛民主派前立法會議員李永達，在其即將出版的回憶錄《判刑前的沉思》披露，中共利用俗稱「單程證」的「中華人民共和國前往港澳通行證」，廿多年來滲透廿一萬至廿九萬地下黨員進入香港。他警告港人，「一定有一個共產黨員在你左右」。

李永達還說，在一九九七年香港主權移交中國前，中共早已在港府內部安插地下黨員，尤其是警務處、入境事務處和海關。部分「內鬼」可能已晉升到管理階層。

單程證成漏洞 潛伏政商界

李永達曾擔任泛民派「民主黨」主席，在二○一四年港人為爭取全面直選特首等公民權的「雨傘革命」（或稱雨傘運動，由「佔領中環」行動演變而來）中扮演要角。警方一七年正式對李等九人提告，預定四月九日宣判，最重可判處七年徒刑。

李永達在引述一名熟悉香港保安政策，並時常取得警方相關機密資料的權威人士指稱，單程證每天配額一五○人，由廣東省公安廳發給中國大陸人民到港澳依親定居，港府無權置喙，其中每天約卅至四十人乃「有特別任務的共產黨員」。每日持單程證滲透香港的人數，還會視香港政情增加。二○○三年五十萬港人抗議「香港基本法」訂定國安條款（第二十三條）後，人數就逐漸增加；雨傘革命後，可能達每天四十至五十人。

李永達指出，這些中共黨員多半潛伏在政黨、勞工及教師工會、商會、地區組織核心等親共機構。全港四五○個地方議會「區議會」選區，平均每區有五五○名地下黨員。一到選舉，這些黨員就會發揮助選作用。李永達還舉二○○八年北京政府駐香港聯絡辦公室（中聯辦）研究部部長曹二寶在中共刊物上表明，管治香港需要「特區建制隊伍」和「中央、內地從事香港工作的幹部隊伍」為旁證，顯示中共已掌握一定數量的黨員在港府各部門擔任要職。

針對香港大學等四所大專院校在雨傘運動後相繼退出「香港專上學生聯會」風波，李永達質疑，中共可能派人假扮「學生積極份子」滲透學生會伺機鼓動，瓦解學生力量。他提醒香港青年應警惕中共偽裝滲透，以免香港步上西藏被漢人大舉移民「換血」的後塵。

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