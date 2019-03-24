中國拒瓜伊多代表入境 美洲開發銀行取消年會

2019-03-24

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美洲開發銀行（IADB）及其投資機構「美洲投資公司」（IIC）今年度理事會年會原訂廿八至卅一日假中國成都市舉行，IADB網站廿二日卻臨時宣告計畫取消。根據媒體報導，中國拒絕提供簽證給獲IADB同意的委內瑞拉臨時總統瓜伊多代表，引發美國廿一日抗議揚言缺席後，IADB理事會旗下常設執行董事會廿二日投票決定卅日內另訂年會地點，徹底反將首度擔任年會東道主的中國一軍。

中國外交部發言人耿爽廿三日表示，中國雖然遺憾，但這件事責任不在中國，因瓜伊多本身並非透過合法程序民選產生的總統，他提名的代表因此也有合法性問題，中國因此難以准許對方出席。

委國國會議長瓜伊多一月廿三日自封為臨時總統以來，獲得美國、加拿大及部分拉丁美洲國家支持，他指控馬杜羅非法連任總統；但馬杜羅有中國、俄羅斯及古巴撐腰，還把持委國軍方及最高法院。

關於IADB理事一職，瓜伊多提名曾任委國計劃部部長、IADB首位首席經濟學家的哈佛學者豪斯曼（Ricardo Hausmann）出任，十五日在IADB同意下，踢掉馬杜羅之前任命的裴瑞茲（Oswaldo Javier Perez Cuevas），成為瓜伊多陣營第一位獲多邊組織承認的代表。中國遂改以年會「去政治化」為由，主張兩方皆不派人與會。

一九五九年成立的IADB是全球第一個且規模最大的區域性多邊開發銀行，總部設於美國，以理事會為最高權力機構，目前共有四十八個成員國。中國一九九三年首度申請入行，美國、日本始終反對；惟拉美國家與中國的經貿合作日深，終於二○○八年全球發生金融海嘯後，隔年成功將中國拉入。再以股權換算的投票權比重來看，委國在IADB的表決分量，僅次於美國、阿根廷、巴西、日本、墨西哥，排名第六，遠甚於中國；但中國過去十年提供委國逾五十億美元資金，以「拿石油換貸款」策略在拉丁美洲形成不可小覷的影響力。

委內瑞拉反對派領袖、自封為臨時總統的瓜伊多廿二日與支持者會面。（路透）

原訂月底主辦美洲開發銀行（IADB）理事會年會的中國，不支持瓜伊多派代表參加會議，導致IADB執行董事會廿二日決定取消年會。圖為IADB總裁莫雷諾（Luis Alberto Moreno。（法新社檔案照）

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