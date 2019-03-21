川普挪錢築牆 擬砍駐韓軍費

2019-03-21

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國防部十八日向國會提出一份清單，列出總價值一百二十九億美元的軍方計畫經費，可能會被挪用來興建總統川普重要政策支票：在美國與墨西哥邊境興建隔離牆。這些計畫包括駐南韓美軍的預算。

美國有線電視新聞網（CNN）與南韓「朝鮮日報」、「中央日報」等報導，美軍與南韓軍方聯合司令部核心設施、京畿道城南TANGO指揮所（Camp Tango）和群山空軍基地一座無人機機庫相關預算，都被劃入五角大廈提出的這份「未簽約指定用途」計畫經費，這兩項計畫今年分配到的預算分別為一七五○萬美元、五三○○萬美元。名列其中的，還包括日本嘉手納空軍基地一項約一千萬美元的預算。

「北韓不是由墨國入侵」

南韓執政黨共同民主黨國會議員宋永吉（Song Young-gil）批評美國政府，指兩國分攤美國在南韓駐軍開支，「不是平白可任美國使用的錢」，「北韓士兵不是經由墨西哥邊境入侵（南韓）」，這筆錢不應該用於興建與防衛朝鮮半島毫不相關的美國邊境圍牆。

南韓軍方人士指出，TANGO是在朝鮮半島爆發全面戰爭時，做為戰時指揮中心的地下碉堡，在北韓實戰部署新型飛彈、大幅強化戰鬥力的此刻，「應該增加預算，提升、強化設施防護力才對」。

儘管這些預算是否被削減仍未定，但在美韓聯合軍演被廢止或縮小規模的情況下，若連相關預算也被轉作他用，可能大幅削弱美韓同盟，也挑起是否會進一步裁撤駐軍的疑問。「中央日報」引述峨山政策研究院安全統一中心主任申範澈看法，川普可能認為在他任內，朝鮮半島情勢已經穩定，因此想挪用半島國防預算為國內政治所用；然而，最近無核化談判毫無進展，美國卻打算縮減戰時指揮所預算。

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