每週1次快步走 死亡風險降18%

2019-03-20

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國科學家十九日發表的統計調查顯示，比起總是窩在家裡當「沙發馬鈴薯」的人，一週一到兩次快步走，便足以降低死於心臟病、中風或癌症的風險。這項調查的取樣對象多達近九萬人。

園藝活動 也好過窩沙發

山東大學流行病學系教授席波領導的研究團隊，在發表於「英國運動醫學雜誌」（British Journal of Sports Medicine）的報告中指出，每週走路或從事園藝十分鐘至一小時，死於任何因素的風險可降低十八％；每週從事「中度體能活動」兩個半小時至五小時者，每次活動十分鐘以上，死亡風險可降低三十一％；每週運動至少二十五小時者，死亡風險則降低近一半。

研究人員指出，騎單車、跑步和競技運動等，使心跳和脈搏加速的活動，比中度運動有效率。而單就心血管疾病而言，運動五至二十五小時並無額外好處。不過，研究人員也坦承，並非所有人都有這麼多時間從事休閒運動，並警告這項研究是根據觀察而來，欠缺因果關係的確切結論。

四．四健走 消耗熱量多

走路不僅可以消耗熱量，研究還發現，當健走燃燒的脂肪和跑步相當時，對於預防糖尿病、心血管疾病有相同功效。至於健走的方式，松本大學研究所健康科學研究系教授根本賢一指出，快走四步、慢走四步的「四．四健走」方式最輕鬆，且可達到大幅消耗熱量的效果。

根據實驗，一組受試者以普通步行走五分鐘，另一組則進行「四．四健走」，結果發現後者比起普通健走，可提高廿％的熱量消耗。美國俄亥俄州立大學的研究也指出，在步伐中切換快與慢，比起以相同速度步行，更能消耗熱量，因為改變速度可給予腿部肌肉負荷，更能增加熱量消耗。

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