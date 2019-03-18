《中日對照讀新聞》新元号墨書は公文書扱い 日本新年號書法將被視為公文書

2019-03-18

◎茅毅

政府は2月、新元号の選定手続きは前例を踏襲するとの基本方針を決定。選定後の段取りについても前回と同様、内閣府の「辞令専門官」が筆で書き、菅義偉官房長官が発表する流れだ。書の見せ方は大型スクリーンの活用も取り沙汰されたが、長官が手で掲げる方法になるとみられる。

日本政府2月間已決定，挑選並確定新年號的流程將沿襲前例的基本方針。在選定新年號後的步驟上，也和上次從「昭和」改元為「平成」時一樣，由內閣府負責書法代筆的「辭令專門官」以毛筆揮毫，再由現任內閣官房長官菅義偉公布的程序。據悉，此次菅義偉展示新年號毛筆字的方式，雖也將運用大螢幕，但仍是由他親手高舉。

政府が新元号の書を公文書とする背景には、前回改元時の反省もある。小渕恵三氏が「平成」の書を掲げたのは自身のアイデア。発表直前に辞令専門官だった河東純一氏にひそかに指示し、河東氏が予備を含めて2枚したためた。小渕氏はそのうちの1枚を携えて記者会見に臨んだ。

日本政府將新年號毛筆字當作公文書的背後因素，也有對上次改元時發生情況所做的檢討。時任內閣官房長官的前首相小淵惠三，舉起寫著「平成」兩字書法的公布方式，是他自己的點子。他在宣布前夕，秘密指示時任總理府（譯按：2001年改組為內閣府）辭令專門官的河東純一（書寫）。包括備用在內，河東寫了兩張。小淵帶了其中一張出席記者會。

当時は公文書管理法がなく、発表に使われた原本は竹下家、予備は小渕家に渡り、一般には行方知れずになっていた。ところが、竹下氏の孫のタレント、DAIGOさんがテレビ番組で平成の書が竹下家にあると暴露。国立公文書館が竹下家と連絡を取り、09年9月に書を借り受け、10年3月に寄贈を受けた。現在、「特定歴史公文書」として公文書館に永久保管されている。

當時日本尚無「公文書管理法」的規定，小淵公布時所用的正本，落到時任首相的竹下登家手裡，備用那張則歸小淵家所有，外界對這兩張書法的下落不得而知。然而，竹下登外孫、日本偶像藝人「DAIGO（譯按：本名為內藤大湖，因此以其名大湖（だいご）的羅馬拼音為藝名）」，在電視節目中主動爆料該墨寶由竹下家收藏。內閣府「國立公文書館（譯按：相當於我國國家發展委員會檔案管理局）」聯繫竹下家後，先於2009年9月借入，並於2010年3月接受捐贈。目前做為「特定歷史公文書」被永久保存於該館內。

ニュース・キーワード 新聞辭典

取（と）り沙汰（ざた）する：動詞，據傳、傳聞（說）、議論。例：近所（きんじょ）で取り沙汰している。（左鄰右舍議論紛紛。）

したためる（可寫成認める）：動詞，本文作寫…、題…（相當於書（か）く）。例：手紙（てがみ）をしたためる。（寫信。）

単語を読みましょう

新元号（しんげんごう）／墨書（ぼくしょ）／国立公文書館（こくりつこうぶんしょかん）／段取り（だんどり）／小渕恵三（おぶちけいぞう）／スクリーン（英文screen，螢幕）／踏襲（とうしゅう）／辞令専門官（じれいせんもんかん）／河東純一（かとうじゅんいち）／改元（かいげん）／アイデア（英文idea，構想、點子）／竹下登（たけしたのぼる）／暴露（ばくろ）／寄贈（きぞう）／掲げる（かかげる）／携える（たずさえる）／臨む（のぞむ）

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