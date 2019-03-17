一帶一路滲透聯國決議 美發難

2019-03-17

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國與中國十五日在聯合國安理會中，就中國在全球的大規模基礎建設投資計畫「一帶一路」脣槍舌戰。在安理會協商一項是否延長「聯合國阿富汗援助團」工作的決議時，美國駐聯合國代理大使柯恩（Jonathan Cohen）反對在決議中提到一帶一路，批評一帶一路與阿國間的關係薄弱，並存在貪污、債務困擾、破壞環境和缺乏透明度等問題。在美方發難下，安理會對該政治特派團的授權僅延長半年至九月十七日，而非此前的一年。

柯恩直指北京當局「以中國的國家政治為優先，而非阿國人民」，利用聯合國的協商遂行中方的政治目的。中國駐聯合國副代表吳海濤則反駁，柯恩的說法「與事實不符、充滿偏見」。吳堅稱，一帶一路乃「以達到共同發展和繁榮為目標的經濟合作倡議，與地緣政治無關」。他還暗批美國「破壞（安理會）氣氛」，把責任歸咎美方。

自二○一六至一八年，授權阿富汗特派團的聯合國決議，均寫入和一帶一路合作文字。去年決議授權該團延長其工作一年，還提到歡迎並呼籲進一步深化包含阿國在內的區域經合，包括藉由一帶一路倡議，將中國與歐洲、非洲和亞洲其他部分連接起來。一六年與前年的決議亦有類似文字。

美國副總統彭斯去年指出，一帶一路已令許多國家深陷債務問題後，華府即堅決要求，前述的特派團授權決議應刪除相關文字。該決議起草人之一的德國駐聯合國大使霍斯根（Christoph Heusgen），對美、中此一齟齬感到遺憾，並表示這些和聯合國派駐阿國的維和特派團「毫不相干」的議題，反而使阿國的七月總統大選、女性參與和平進程等論題，無法反映在該決議中。

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