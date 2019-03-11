干預美2020大選 俄又變招

2019-03-11

資安專家：改經營粉絲團帶風向

〔編譯張沛元／綜合報導〕網路安全專家指出，俄羅斯網路酸民或網軍看似已改變策略，捨棄過去自行創造文宣的伎倆，化明為暗地改以透過假的社群媒體帳號，鼓吹容易引發政治分歧的訊息，以破壞二○二○年美國大選；包括與克里姆林宮有關的「網路研究社」（Internet Research Agency）等網軍，可能也涉及規避社群媒體防堵假新聞所做的防護措施。

資安公司「火眼（FireEye）」的諜報分析主任霍奎斯特（John Hultquist）指出，與其自行創作內容，俄國網軍開始改用渲染內容的手法；這些被渲染的內容不一定是假的，卻能讓網軍隱藏在最初發文者的身後。賽門鐵克（Symantec）的資深網路威脅研究員伍斯特（Candid Wueest）則說，有些駭客入侵別人的電腦，利用他人名義申請社群媒體帳號，炮製出許多看似沒什麼問題的假用戶、看似可信的假追隨者，並衝高這些假用戶的被按讚數。

儘管渲染他人始發的分歧性內容並非新招數，但在美國二○二○年總統大選前，網路駭客與網路酸民似已開始大舉採取這類策略。伍斯特觀察到，從二○一七年到一八年，假帳戶已減少自創假消息，轉而主打創造大量的追隨者，而這些粉絲可能會在二○年大選時充當散播分歧性訊息的平台。

美國聯邦調查局（ＦＢＩ）局長瑞伊（Christopher Wray）日前在加州舊金山資訊安全大會（RSA Conference）上指出，社群媒體仍是外國勢力影響美國選舉主要管道，ＦＢＩ正與資安業者合作，預料情況將隨著大選逼近而更為嚴重。

然而，儘管包括臉書（Facebook）與推特（Twitter）等社群媒體公司，已致力尋找並刪除駭客企圖影響美國一六年大選結果的假消息，但對社群媒體公司而言，移除外國影響力並非易事。臉書的網路安全政策部主任葛萊徹（Nathaniel Gleicher）說，監管外國勢力散佈假消息是一種「極艱困的斟酌平衡」；各社群媒體業者必須找出能對這些意圖不良者與行為產生更大阻力的方法，但同時又不能阻撓有意義的公開討論。

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