中國兩會前夕 加強席領導宣傳

2019-03-03

〔編譯魏國金／綜合報導〕在中國年度政治大戲「兩會」—中國人民政治協商會議及中國人民代表大會將分別於三日、五日召開之際，北京當局接連推出「維護習近平總書記核心地位和黨中央集中統一領導」的行動。政治學者認為，這些過去不曾出現的動作，凸顯美中持續的貿易戰與中國國內經濟問題，已使中國國家主席習近平的權力合法性受到威脅。法廣（ＲＦＩ）報導，相關舉動「一句話，就是要保衛習近平」。

新華社上月廿八日指出，中共中央政治局委員按規定向黨中央與總書記習近平「書面述職」，交代一年來的履職狀況，報導表示，政治局委員「自覺把維護習近平總書記核心地位和黨中央集中統一領導，做為最高政治原則和根本政治規矩」。這是中共第二次宣示要政治局委員向習近平述職，而有別於去年，今年官方在兩會前夕就公布相關消息。

此外，中共中央上月廿八日也印發「重大事項請示報告條例」，要求加強請示報告工作，「以保證全黨團結統一」。而前一天則發布「加強黨的政治建設的意見」，當中數度強調「堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位」，並稱這是「最關鍵的」任務，警告「不允許做兩面人、搞偽忠誠」。

法廣表示，這些措詞給人的感覺就是「黨中央不過是一塊招牌，黨中央就是習近平」。自由亞洲電台（ＲＦＡ）報導，中共去年一年共印發七十四部黨內法規，數量極為罕見，且皆強調加強黨的領導，更加凸顯習對「狠抓黨建」的重視。

史學學者章立凡認為，中共在兩會前頻頻強調黨中央與習的權威，就是在打預防針，宣示習的權威不容冒犯。政治學者吳強認為，習已消弭國內挑戰力量，中共竟還推出諸多文件來控制黨員、約束黨內，顯見去年下半年中美貿易戰引發的危機，已威脅到習的合法性。

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