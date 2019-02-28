川金二會 川普否認無核化鬆動

2019-02-28

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩的第二次高峰會，二十七日晚間在越南首都河內登場，金正恩在開場談話時表示，這次「肯定將達成豐碩成果」，川普則稱讚金正恩是「很棒的領袖」，預期這次峰會會比首次峰會「更成功」。

這場峰會在河內索菲特傳奇大都會飯店舉行，川普與金正恩在兩國國旗的背景前，同時走向彼此、向對方伸手，微笑握手後同步轉身面向媒體，發表簡短談話。金正恩說，由於川普「有勇氣的政治決定」，讓兩人有第二次峰會，並指「外界誤解」去年六月新加坡峰會後兩國之間的關係，「我們克服所有障礙，今天來到這裡」，「我肯定這次將達成受各方歡迎的豐碩成果」。

直誇北韓有龐大經濟潛力

川普則稱第一次峰會「很成功」，「有些人希望快一點，但是我滿意、你滿意，我們都對目前的進展滿意」，「我想這次會同樣或者比第一次更成功，…最大的進展是我們的關係，關係真的很好」；他向金正恩說，「我認為貴國有龐大經濟潛力」、「將有非常好的未來，閣下是很棒的領袖，我們會協助促成此事」。

記者提問大多針對川普。川普否認在去核問題上「軟化」，被問到是否會宣布正式結束韓戰，則說「看看吧」。兩人接下來一對一會談約三十分鐘，然後由美國國務卿龐皮歐、白宮代理幕僚長穆瓦尼、北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲、外交部長李容浩等雙方核心幕僚陪同晚宴。晚宴氣氛輕鬆、友好，川普在媒體拍照時，開玩笑說，「沒什麼比得上好好吃頓私人晚宴」，還要記者把他和金正恩「拍好看點」，「我們明天會很忙」，又再次強調「我們的關係是非常特殊的關係」。

二十八日金正恩和川普將再度單獨會談，之後擴大會談，並且共進午餐。這次峰會預計簽署的「河內宣言」備受矚目。去年六月新加坡首次峰會協議中，金正恩語意含糊承諾「朝向朝鮮半島無核化」努力，但之後兩國對於無核化定義各有解讀，招致外界強烈批評。

川普希望說服金正恩棄核，理想的成果會是說服金正恩拆除寧邊核設施、允許國際武器檢查員進入，甚至交出所有核武清單。據信，為了吸引金正恩大幅改變，川普正考慮以一紙正式和平宣言，為朝鮮半島在技術上仍未結束的戰爭狀態畫下句點。另外，解除嚴苛的國際制裁，以及開設兩國聯絡辦公室，都是美方考慮做出的妥協。

稍早川普會前發推文，表示越南正欣欣向榮，「如果北韓放棄核武也會如此，而且非常快，潛力驚人，對我的朋友金正恩而言，這是史上幾乎別無僅有的一次重大機會」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/