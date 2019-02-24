日本圍棋女流最強戰 黑嘉嘉四強止步

2019-02-24

〔駐日特派員林翠儀／東京23日報導〕參加日本「扇興盃世界圍棋女流最強戰2019」的台灣美女棋土黑嘉嘉，二十三日不敵南韓九段好手崔精四強止步，二十四日將與日本五段佃亞紀子對戰爭取第三名。

扇興盃世界圍棋女流最強戰是由日本棋院主辦，黑嘉嘉在去年首屆比賽中拿下亞軍，今年順利進入第二輪後遇上勁敵崔精，雖然棋賽初盤頗具時間優勢，但在後盤時因時間用盡，進入最後的官子階段頻頻失誤，最後不敵崔精四強止步。

黑嘉嘉在賽後表示，今天比賽之初有特別留意自己的用時，初盤時崔精比她多用了半小時，兩人局面相當接近，但後來反而是她比較早進入讀秒，因為規定六十秒就要下一手，失誤也變多。雖然敗給崔精，不過黑嘉嘉也表示，過去和崔精對戰都是處於「完敗」狀態，最近兩次對戰覺得比較有機會。黑嘉嘉明天將與日本佃亞紀子爭奪第三名，她表示兩人從未交手過，她會繼續努力。

黑嘉嘉在賽後訪問時透露，這次棋賽結束後父親和姊姊將來日本與她會合，三人計畫在東京、大阪和京都觀光，由於爸爸是第一次來日本，她也很期待這次的旅程。

黑嘉嘉這次訪日參加扇興盃比賽前，日本棋院還特地邀她與日本九歲圍棋神童仲邑堇對戰，吸引日媒大幅報導，雖然日本棋手首次打進四強戰，但為黑嘉嘉加油的呼聲更高，日媒稱她是「台版佐佐木希」，對此黑嘉嘉開心地表示，佐佐木很漂亮，預定今年底推出唱片跨入歌壇的黑嘉嘉也表示，雖然目前還沒有到日本發展的計畫，但如果有機會也想來試試，她還透露其實自己會一點點日語，可以聽懂一些單字。

本屆扇興盃有台灣、中國、日本、南韓、歐洲的代表共8人出場經過兩天賽程，二十四日舉行決賽， 冠亞軍戰是由中國的於之瑩（六段）對上南韓的崔精（九段），本屆冠軍獎金為一千萬日圓（約合台幣二七八萬元）。

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