網路戰再起 中國伊朗全面駭美

2019-02-19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國與中國、伊朗的「網路攻防戰」變本加厲！紐約時報十八日引述情報官員、網路安全專家、律師等消息來源報導，在美中貿易戰開打後，中國駭客攻擊美國政府部門及企業，以竊取貿易和軍事等機密的行動逐漸復甦。與此同時，在美國總統川普去年中宣布退出「伊朗核協議」後，伊朗駭客也恢復全面侵入美國網路，且中伊兩國駭竊手法更甚以往，令美方更難以追蹤。

美中互不竊密協議 破功

紐時科技專欄作者佩爾羅斯（Nicole Perlroth）指出，美國前總統歐巴馬與中國國家主席習近平在二○一五年承諾互不入侵對方企業網路竊密的網路安全協議，已被「非正式取消」。因此，四年來一度緩和的中國網路間諜行動，如今再度瞄準美國國防承包商和科技業者。紐時取得的情報簡報顯示，波音公司、航空發動機製造商「奇異航空」（General Electric Aviation）和行動通訊業者T-Mobile，近期都曾遭中方染指。

中國駭侵 改由國安部指揮

華府智庫「外交關係協會」（ＣＦＲ）網路安全專家席格爾（Adam Segal）表示，中方駭客「一直試圖重返戰場」，其近期行動乃基於推動中國成為人工智慧和尖端科技龍頭的「十三五規劃」。中國駭侵行動過去由人民解放軍負責，如今已改由國家安全部指揮，因此「抹蹤滅跡」的能力更為精進，不再直接朝目標發動攻擊，而是藉由入侵攻擊目標的雲端服務供應商，來達成竊取情資的目的。

駭客重返戰場 更難追蹤

前美國國家安全局（ＮＳＡ）亞太網路安全官員、現任資安公司「未來紀錄」主管的莫里烏奇（Priscilla Moriuchi），日前發表一份有關中國國安部下令駭客入侵西歐、美國雲端服務供應商的報告，挪威軟體公司Visma即坦言曾遭中國駭客入侵，企圖竊取客戶情資，包括一家為汽車、生物醫學、製藥學和科技領域處理智慧產權的美國法律事務所；且駭客刻意使用從「暗網」（Dark Web）取得的惡意軟體，避免外界追蹤至中國，並透過雲端儲存服務Dropbox來移動所竊資料。

伊朗鎖定情報、外交、警察

另一方面，美國網路安全公司「火眼」（FireEye）上月指出，伊朗駭客去年重啟對波斯灣國家的新一波攻擊，之後擴及美國和十二個歐洲國家，受害者包括雲端服務供應商、電信業者和政府部門等逾八十個目標。研究人員表示，伊朗駭客的行動比過去狡猾，不再直接對目標動手，而是攔截雲端服務商流量，再以竊得的登入資訊獲得情資。值得注意的是，伊朗駭客特別針對情報、外交、警察系統下手，可見背後有德黑蘭當局支持。

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